Team-Sportarten in Tokio

Video Matchbericht Kanada-Schweden Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021. Video Das dramatische Penaltyschiessen im Fussball-Final Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021.

Kanadas Fussballerinnen holen nach einem dramatischen Elfmeter-Schiessen gegen Schweden Olympia-Gold.

Die Olympiasiegerinnen im Landhockey kommen aus den Niederlanden.

Die US-Basketballerinnen scheinen auf dem Weg zum 7. Gold in Serie nicht zu stoppen zu sein.

Der Final im Frauen-Volleyball lautet USA-Brasilien.

Im Frauen-Handball kommt es zur Neuauflage des Finals von Rio.

Im Wasserball gelingt den Griechen ein historischer Final-Einzug.

Fussball Frauen: Kanadierinnen holen Gold

Kanadas Fussballerinnen sind erstmals Olympiasiegerinnen. Die Nordamerikanerinnen schlugen Schweden im Final mit 3:2 im Penaltyschiessen. Julia Grosso versenkte den entscheidenden Elfmeter. Zuvor hatte Schwedens Caroline Seger einen Matchball verschossen. Nach 120 Minuten und Toren von Stina Blackstenius und Jessie Fleming (Penalty) hatte es 1:1 gestanden. Beim deutschen Olympiasieg vor 5 Jahren hatten Schweden Silber und Kanada Bronze geholt.

Landhockey Frauen: Niederlande wieder auf dem Thron

Nach ihren Olympiasiegen 2008 und 2012 mussten sich die Landhockey-Spielerinnen aus den Niederlanden 2016 in Rio im Final Grossbritannien geschlagen geben. Fünf Jahre später sind sie zurück auf dem Thron. Im Final gegen Argentinien setzten sich die Europäerinnen mit 3:1 durch. Argentinien muss damit nach der 3. Silbermedaille weiter auf seinen 1. Titel bei den Frauen warten. Bereits 2012 hatten die «Pumas» den Olympia-Final gegen die Niederlande verloren. Bronze ging in Tokio an Grossbritannien.

Video Hollands Hockeyanerinnen holen Olympia-Gold Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021.

Basketball Frauen: USA streben 7. Gold an

Die favorisierten US-Amerikanerinnen und Gastgeber Japan stehen im Basketball-Final. Die von Brittney Griner (15 Punkte, 12 Rebounds) angeführten Amerikanerinnen kanterten Serbien mit 79:59 nieder, fuhren ihren 54. olympischen Sieg in Folge ein und könnten das 7. Gold in Serie gewinnen. Japan schlug Frankreich 87:71. Rui Machida stellte dabei mit 18 Assists einen olympischen Rekord auf. die USA und Japan waren schon in der Vorrunde aufeinandergetroffen (86:69).

Video Die Highlights bei USA-Serbien Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021. Video Die Highlights bei Japan-Frankreich Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021.

Volleyball Frauen: USA und Brasilien im Final

Die Volleyballerinnen aus den USA und Brasilien bestreiten am Sonntag den Olympia-Final. Die Amerikanerinnen schlugen im Halbfinal Serbien, immerhin Finalist bei den Spielen in Rio, unerwartet klar mit 25:19, 25:15, 25:23. Die Brasilianerinnen setzten sich 25:16, 25:16, 25:16 gegen Südkorea durch. Beste Skorerinnen der Finalistinnen waren Andrea Drews (USA) und Fernanda Rodrigues mit je 17 Punkten.

Video Die Highlights bei Serbien-USA Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021. Video Impressionen vom Spiel Brasilien-Südkorea Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021.

Handball Frauen: Wieder Final Frankreich-ROC

Frankreichs und Russlands Handballerinnen stehen im Olympiafinal. Die Französinnen bezwangen Schweden unter anderem dank 7 Toren von Grace Zaadi mit 29:27. Die Russinnen setzten sich gegen Norwegen mit 27:26 durch. Beste Werferin der Osteuropäerinnen war Anna Wjachirewa mit 9 Treffern. Die beiden Teams waren schon vor 5 Jahren in Rio aufeinandergetroffen. Damals hatten sich die Russinnen durchgesetzt.

Video Die Schlussphase bei Norwegen-ROC Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021. Video Die Highlights bei Frankreich-Schweden Aus Tokyo 2020 Clips vom 06.08.2021.

Wasserball Männer: Erste Medaille für Griechenland

Die griechischen Wasserballer haben erstmals den Final erreicht und damit das erste olympische Edelmetall ihrer Geschichte auf sicher. Die Griechen bezwangen Ungarn im Halbfinal mit 9:6, nachdem es sechseinhalb Minuten vor Schluss noch 5:5 gestanden hatte. Im Endspiel treffen die Hellenen auf Serbien, welches sich gegen Spanien dank einem Freiwurftreffer 26 Sekunden vor dem Ende 10:9 durchsetzte.