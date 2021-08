Die US-Volleyballerinnen schaffen Gold-Premiere.

Nach den Männern holen auch die Frauen im Handball Gold für Frankreich.

Im Wasserball-Final bezwingt Serbien die überraschenden Griechen.

Volleyball: USA bezwingen Brasilien 3:0

Die US-amerikanischen Volleyballerinnen haben sich bei ihrer vierten Finalteilnahme erstmals Olympia-Gold gesichert. Die Weltranglistenersten bezwangen in der Ariake Arena den Peking- und London-Sieger Brasilien mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Die US-Volleyballerinnen hatten zuvor bei Olympischen Sommerspielen dreimal Silber und zweimal Bronze geholt. Bronze ging diesmal an die Weltmeister und Rio-Zweiten Serbien durch ein deutliches 3:0 (25:18, 25:15, 25:15) gegen das Überraschungsteam aus Südkorea.

Handball: Frankreich gelingt Finalrevanche

Einen Tag nach den Herren wurde auch das olympische Handball-Turnier der Frauen zur Beute Frankreichs. Die Französinnen schlugen Russland im Yoyogi National Stadium in Tokio 30:25 und nahmen damit erfolgreich Revanche für die Finalniederlage in Rio vor 5 Jahren. Für Frankreichs Frauen ist es der erste Handball-Olympiasieg der Geschichte. Bronze sicherten sich die Norwegerinnen, die im Spiel um Platz 3 gegen Schweden die Oberhand behielten (36:19).

Wasserball: Serbien holt sich letztes Olympia-Gold

Die serbischen Wasserballer sichern sich in Tokio die letzte Olympia-Goldmedaille. Im Final setzt sich der Favorit gegen die überraschenden Griechen 13:10 durch. Für die Serben ist es der 2. Olympia-Triumph in Folge und insgesamt. 2016 in Rio de Janeiro hatten sie sich gegen Erzrivale Kroatien durchgesetzt. Die Griechen, die im Wasserball erstmals eine Olympia-Medaille gewannen, zeigten ein eindrückliches Turnier. Als Aussenseiter gestartet, blieb das Team des langjährigen Olympiakos-Spielers Theodoros Vlachos bis in den Final ohne Niederlage.