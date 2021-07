Seit sich Max Studer Ende 2017 Brett Sutton, dem Trainer von Nicola Spirig, angeschlossen hat, geht es aufwärts. «Er ist viel weiter als gedacht», sagt Sutton. Am 19. Juni gewann der 25-jährige Solothurner den EM-Titel in der Super-Sprint-Distanz (500 m Schwimmen, 12 km Radfahren, 3,1 km Laufen), nachdem er an der WM im vergangenen September in Hamburg den beachtlichen 10. Platz erreicht hatte.

Die Planung ist auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris ausgerichtet, dann soll er gemäss Sutton der beste Triathlet der Welt sein. Allerdings ist Studer auch in Tokio nicht chancenlos, wenn die Konstellation stimmt, gehört er doch zu den besten Läufern im Feld. So oder sammelt er in der japanischen Hauptstadt wichtige Erfahrungen für die Zukunft.

Legende: Die Form stimmt vor der Olympia-Premiere Max Studer bei seinem Sieg in Kitzbühel. Keystone

Studer und Salvisberg sparen nichts auf

«Ein Traum wird wahr», blickt Studer seiner Olympia-Premiere entgegen. Er konzentriert sich zunächst voll auf das Einzel (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen). Darauf habe er die Vorbereitung in St. Moritz ausgerichtet. «Bei diesen Temperaturen geht der etwa zweistündige Wettkampf schon an die Substanz», erklärt Studer.

Wie Studer fokussiert sich auch Andrea Salvisberg auf den Einzelbewerb. «Die Top 8 sind das Ziel, also ein olympisches Diplom. Die Medaillen werden ein Traum sein», sagt der Berner. Für die Team-Entscheidung im neu geschaffenen Mixed-Format bleiben danach immer noch 5 Tage Erholung, das reiche vollkommen. Mit Jolanda Annen und Nicola Spirig stellt die Schweiz in der Staffel eine schlagkräftige Equipe.