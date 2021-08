Andre de Grasse (CAN) holt bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über 200 m.

Über 3000 m Steeple siegt mit Peruth Chemutai (UGA) eine Aussenseiterin.

Im 800-m-Rennen der Männer gibt es einen kenianischen Doppelerfolg.

Das Hammerwerfen der Männer gewinnt der Pole Wojciech Nowicki.

200 m, Männer: Weltmeister Lyles geschlagen

Andre de Grasse darf sich Olympiasieger über 200 m nennen. Der Kanadier zeigte im 200-m-Final einen Steigerungslauf und liess am Ende die beiden Amerikaner Kenneth Bednarek und Noah Lyles hinter sich. Mit 19,62 Sekunden stellte der 26-Jährige einen neuen Landesrekord auf und sicherte sich nach Bronze über 100 m die zweite Medaille in Tokio. De Grasse folgt auf Usain Bolt, der zwischen 2008 und 2016 dreimal über diese Distanz triumphiert hatte.

01:00 Video De Grasse holt sich Gold über 200 m Aus Tokyo 2020 Clips vom 04.08.2021. abspielen

3000 m Steeple, Frauen: Aussenseiterin Chemutai siegt

Gold im Steeple-Rennen der Frauen ging an Peruth Chemutai. Die Läuferin aus Uganda siegte überraschend vor Courtney Frerichs (USA) und Hyvin Kiyeng (KEN). Chemutai hatte auf Juniorenstufe als Vizeweltmeisterin von sich reden gemacht, bei der Elite konnte sie indes bis zum Olympia-Coup noch keine grossen Stricke zerreissen. Die beiden meistgenannten Favoritinnen, Beatrice Chepkoech (KEN) und Emma Coburn (USA), enttäuschten und landeten nur auf den Plätzen 7 und 14.

800 m, Männer: Doppelsieg für Kenia

Der Olympiasieger über 800 m heisst Emmanuel Korir. Der Kenianer setzte sich vor seinem Landsmann Ferguson Rotich und Hallen-Europameister Patryk Dobek (POL) durch. Für alle drei Athleten ist es der erste Podestplatz bei Olympischen Spielen, für Kenia das 4. Olympiagold in Serie über diese Distanz.

00:44 Video Die Schlussphase des 800-m-Rennens der Männer Aus Tokyo 2020 Clips vom 04.08.2021. abspielen

Hammerwerfen, Männer: Gold nach Polen

Gold im Hammerwerfen geht an Wojciech Nowicki. Der Pole, Bronzemedaillen-Gewinner in Rio de Janeiro 2016, schleuderte den Hammer auf 82,52 Meter und stellte damit eine neue persönliche Bestleistung auf. Der 32-Jährige verdrängte Eivind Henriksen (NOR) und seinen Teamkollegen Pawel Fajdek auf die Plätze 2 und 3.