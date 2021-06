Schweiz im Tischtennis erstmals seit 1996 wieder an Olympia

Legende: Darf nach Tokio Tischtennis-Spielerin Rachel Moret. Swiss Table Tennis

Nach 25 Jahren ist es wieder soweit: Die Schweiz wird an Olympischen Spielen im Tischtennis vertreten sein. Möglich macht es Rachel Moret, die auf Antrag von Swiss Table Tennis selektioniert worden ist. In Atlanta 1996 hatte die gebürtige Chinesin Tu Dai Yong für die Schweiz teilgenommen.

Die 31-jährige Waadtländerin Moret hat den Olympiaquotenplatz über das olympische Einzelranking des Internationalen Tischtennisverbands erreicht. In der Weltrangliste steht sie auf Rang 87 und hat in diesem Jahr im Rahmen ihres Engagements in der französischen Liga bereits mehrere höherklassierte Gegnerinnen bezwungen.

BMX: Graf, Marquart und Claessens dabei

Die Schweizer BMX-Equipe wird in Tokio mit David Graf, Simon Marquart und Zoé Claessens vertreten sein. Einzig Graf, der seine Karriere nach den Spielen beenden wird, verfügt über olympische Erfahrung (Rio 2016). Graf und Marquart feierten in diesem Jahr ihre ersten Weltcupsiege. Claessens wurde 2019 Junioren-Weltmeisterin. Die Schweizer Delegation umfasst mittlerweile 47 Athletinnen und Athleten.