Max Heinzer bleibt als letzter verbliebener Schweizer Degenfechter im Einzel-Wettbewerb in Tokio im Achtelfinal hängen.

Keine Medaille für die Schweiz im Einzel-Wettkampf der Degenfechter: Max Heinzer musste sich als letzter verbliebener Vertreter von Swiss Fencing im Achtelfinal dem Ukrainer Igor Reislin mit 12:15 geschlagen geben.

Besonders bitter: Heinzer führte das Gefecht knapp 90 Sekunden vor Ablauf der Zeit noch mit 12:9 an, musste in der Folge jedoch 6 Einzeltreffer de suite hinnehmen.

Steffens Einzel-Karriere endet im Sechzehntelfinal

Reislin verkam damit in gewisser Weise zum Schweizer Schreck: Der 36-Jährige schaltete im Sechzehntelfinal bereits Benjamin Steffen mit 15:11 aus. Für den Basler war es das letzte Einzel-Gefecht der Karriere, Steffen beendet nach den Olympischen Spielen in Tokio seine Laufbahn. Noch bleibt dem 39-Jährigen aber eine Chance auf Edelmetall. Am Freitag steht der Team-Wettbewerb auf dem Programm.

Der dritte Schweizer, Michele Niggeler, hatte bereits nach seinem ersten Gefecht im 1/32-Final die Segel streichen müssen.

Aussenseiter Cannone siegt

Gold sicherte sich überraschend Romain Cannone. Der Franzose ist nur die Weltnummer 47, bezwang im Final aber die Nummer 1 Gergely Siklosi aus Ungarn mit 15:10. Zuvor hatte er im Halbfinal den späteren Bronzemedaillen-Gewinner Reislin (Weltnummer 3) ausgeschaltet.