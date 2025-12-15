Gestalten Sie die Zukunft unserer Formate mit. Im SRF Forschungsstudio testen wir neue Ideen, Titel, Trailer und Designs – bevor sie veröffentlicht werden. Ihre Rückmeldungen helfen uns, Inhalte noch besser auf die Bedürfnisse des Publikums abzustimmen.

Was ist das SRF Forschungsstudio?

Das SRF Forschungsstudio ist unser Panel für Befragungen. Hier möchten wir erfahren, wie unsere Inhalte wahrgenommen werden und welche Ideen überzeugen. Ihre Rückmeldungen helfen uns, SRF-Angebote verständlicher, relevanter und nutzendenzentriert zu gestalten.

Wer kann mitmachen?

Alle Personen, die in der Schweiz wohnen, Deutsch sprechen und mindestens 15 Jahre alt sind können teilnehmen. Wie häufig oder selten Sie mit Inhalten von SRF in Kontakt kommen, ist nicht relevant. Es werden keinerlei Kenntnisse vorausgesetzt.

Wie melde ich mich an?

Klicken Sie auf «jetzt anmelden» um sich zu registrieren. Sie müssen lediglich Ihre Kontaktdaten angeben und einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Dies ist notwendig, damit wir Ihnen die passenden Umfragen zuschicken können. Nach der erfolgreichen Anmeldung werden Sie künftig in unregelmässigen Abständen zu Online-Umfragen eingeladen.

Wie kann ich mich wieder abmelden?

Sie können sich jederzeit und ohne die Angabe von Gründen vom SRF Forschungsstudio wieder abmelden. Dazu klicken Sie auf den entsprechenden Link, der in jeder E-Mail-Nachricht mitgeschickt wird.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Hier geht's zum SRF Forschungsstudio