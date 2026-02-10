 Zum Inhalt springen

SRF Newsletter am Sonntag Abonnieren Sie den SRF Newsletter am Sonntag

10.02.2026, 10:18

Mit dem SRF Newsletter am Sonntag erhalten Sie:

  • Wöchentliche Lesestücke: Ausgewählte Beiträge aus Gesellschaft, Kultur und Lifestyle
  • Zeit zum Vertiefen: Hintergründige Geschichten, Analysen und Gespräche mit mehr Raum und Kontext
  • Streaming-Tipps zum Wochenende: Empfehlungen für Filme, Serien, Dokus und Podcasts aus der SRF-Welt
  • Persönliche Perspektiven: Kolumnen, Interviews und Beobachtungen aus der SRF-Redaktion
  • Die perfekte Ergänzung: Komplementiert den täglichen SRF Newsletter (Montag bis Samstag) mit Inhalten speziell für den Sonntag

