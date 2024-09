So ein Gelaber lieben wir

Genre: «Plauder-Podcast» vom Feinsten.

Die Hosts: Man nehme die beiden «Studio 404»-Produzenten Philip Wiederkehr und David Meury und ihren Chef Matthias Püntener, stecke sie ohne Skript in ein Podcast-Studio und lasse die drei wild drauflos schwadronieren.

Was ist «Studio 404»? Box aufklappen Box zuklappen Ein Wochenrückblick der anderen Art. Mit Parodien, Challenges und Aktionen an der Grenze der Legalität. Scharfzüngige bis zynische Unterhaltung für eine Generation, die sich zwischen Boomer-Träumen und düsterer Zukunft verloren fühlt.

1 / 3 Legende: Matthias Püntener SRF 2 / 3 Legende: Philip Wiederkehr SRF 3 / 3 Legende: David Meury SRF

Thema: Weil das Trio im «Studio 404»-Büro noch nicht genug voneinander bekommt, treffen sie sich jeden Mittwoch zum «Debriefen». Was das genau bedeutet, ist ihnen selbst auch nicht so klar. Mal sind es Hintergründe von Drehs, mal Büro-Gossip, Alltagsbegegnungen oder Recaps vom Wochenende. Von der Planung eines Picasso-Diebstahls, über Tattoos an Raves zu Tramschienenbegegnungen mit dem Velo ist thematisch alles möglich.

Darum lohnt es sich, reinzuhören: Weil hier ausnahmsweise mal nicht in der Kürze die Würze liegt, sondern im Langformat. Weil das Trio harmoniert, weil Gedanken abgeschaltet werden können und entspannt gelacht werden kann. Und weil sie das frechste Format des SRF sind.

Für wen ist dieser Podcast gedacht? Für alle, die sich gerne berieseln lassen, die sich von den Härten des Alltags ablenken und herzhaft mit und über die drei Hosts lachen wollen.

Running-Gag: David Meury bekommt von seinen Kollegen ständig auf die Kappe und wird wegen seiner altmodischen Ausdrucksweise und viel zu langen Storys liebevoll hochgenommen.

Der perfekte Podcast-Ort: Beim Bad putzen, Socken sortieren, Puzzeln, Hühnermisten oder Silberpolieren.