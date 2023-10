Was ist das SRF Testing Lab?

SRF entwickelt die eigenen Apps (z.B. SRF News App, SRF Meteo App, SRF Sport App) und Webseiten laufend weiter. Unsere Produkte möchten wir stets an den Bedürfnissen der Nutzer:innen ausrichten. Daher suchen wir Menschen, die unsere Produkte testen und bereit sind, ihre Erfahrungen dazu mit uns zu teilen.

Wer kann mitmachen?

Alle Personen, die in der Schweiz wohnen, Deutsch sprechen und mindestens 18 Jahre alt sind können teilnehmen. Es spielt keine Rolle, wie oft oder selten Sie mit Angeboten von SRF in Kontakt sind.

Was muss ich können, um mitzumachen?

Es werden keinerlei Kenntnisse oder Interessen vorausgesetzt. Wir sind vielmehr daran interessiert, Gespräche mit verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Perspektiven zu führen. Zögern Sie daher nicht sich anzumelden, denn genau Ihr Feedback kann den Unterschied ausmachen.

Wie melde ich mich an?

Einfach «jetzt anmelden» anklicken, Sie werden automatisch auf die Anmeldeseite von unserem Partner TestingTime weitergeleitet und können sich dort registrieren. Mit Ihrer Registrierung akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen und erklären sich bereit, dass wir Sie kontaktieren dürfen. Die Registrierung dauert nicht länger als 5 Minuten.

Uns ist es ein grosses Anliegen, Nutzer:innen so früh wie möglich in die Weiterentwicklung unserer Produkte einzubeziehen und dadurch wertvolles Feedback zu erhalten.

Was passiert nach der Anmeldung?

In unregelmässigen Abständen werden wir Sie über neue Studien informieren oder Ihnen einen Link zu einer kurzen Umfrage per Email zusenden. Die Umfrage hilft uns dabei, die richtigen Personen für unsere Studien zu finden. Bevor Sie sich dafür entscheiden, an einer Studie teilzunehmen, erhalten Sie alle nötigen Informationen zum Durchführungsort, Zeitpunkt, der Dauer und der Art der Studie. In den meisten Fällen werden die Gespräche online durchgeführt, es kann aber auch sein, dass wir Sie zu uns ins Studio einladen.

Was wird genau getestet?

Wir führen Umfragen, Interviews und Nutzungs-Tests zu unseren digitalen Produkten durch. Dies betrifft hauptsächlich unsere Apps (SRF News App, SRF Meteo App, SRF Sport App) oder unsere Webseiten. Dabei werden wir uns mit Ihnen über Ihre Erfahrungen mit unseren Produkten unterhalten, um zu verstehen, wie wir die Benutzerfreundlichkeit verbessern können oder Ihre Eindrücke zu neuen Ideen und Prototypen abholen.

Als Teil vom SRF Testing Lab

1 / 4 Legende: Sehen Sie als Erstes die neuen Ideen für unsere Apps SRF 2 / 4 Legende: Geben Sie uns Feedback zu unseren Webseiten SRF 3 / 4 Legende: Geben Sie uns Kurzfeedbacks in Umfragen SRF 4 / 4 Legende: Machen Sie das bequem von zuhause aus in online Calls SRF

Wann und wo finden die Tests statt?

Die Tests finden häufig online statt, dafür verwenden wir die Videkonferenztools Zoom oder Microsoft Teams. Es kann aber auch sein, dass wir Gespräche vor Ort führen, zum Beispiel im Studio in Leutschenbach. So oder so werden Sie bei der Einladung über Ort und Zeit informiert.

Erhalte ich etwas dafür?

Mit jeder Einladung für einen Test informieren wir Sie über die Art und Höhe der Vergütung. Ein angemessener Dank für Ihre Zeit und Ihr Engagement ist uns wichtig.

Wie kann ich mich wieder abmelden?

Sie können sich jederzeit und ohne Angabe von Gründen über den «Abbestellen»-Link in der Einladungs-E-Mail abmelden. Sie werden damit nicht mehr zu Studien eingeladen und Ihre Daten werden aus der Datenbank gelöscht.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung Jetzt anmelden (Weiterleitung zu TestingTime) Jetzt anmelden (Weiterleitung zu TestingTime)

Haben Sie weitere Fragen? Schreiben Sie uns an testing-lab@srf.ch.