Unsere digitalen Produkte wie SRF News App, SRF Sport App, SRF Play App oder die SRF Meteo App entwickeln wir für Sie und mit Ihnen. Als Teil des SRF Testing Labs geben Sie uns Feedback zu neuen Ideen und unterstützen so die Weiterentwicklung unserer digitalen Angebote.

Warum mitmachen?

Weil Sie am besten wissen, was für Sie funktioniert. Ihre Erfahrungen helfen uns, SRF-Apps und Webseiten so zu gestalten, dass sie wirklich im Alltag unterstützen – einfach, verständlich und relevant.

Wer kann mitmachen?

Alle ab 18 Jahren, die in der Schweiz leben und Deutsch sprechen. Egal, ob Sie SRF täglich nutzen oder nur gelegentlich – Ihre Sichtweise ist wichtig.

Was muss ich können?

Sie brauchen keine Vorkenntnisse und keine Vorbereitung. Uns interessiert, wie Sie als echte Nutzer:in unsere Angebote erleben. Zögern Sie nicht sich anzumelden, denn genau Ihr Feedback kann den Unterschied machen.

Wie funktioniert es?

Klicken Sie auf «jetzt anmelden» Sie werden zu unserem Partner TestingTime weitergeleitet Die Registrierung dauert max. 2 Minuten.

Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie kontaktieren dürfen und akzeptieren die Teilnahmebedingungen.

Es hat mir Spass gemacht etwas Neues auszuprobieren. Ich mache gerne wieder mit!

Was passiert nach der Anmeldung?

Gelegentlich erhalten Sie per E-Mail Einladungen für Interviews oder um an Tests teilzunehmen.

Manchmal schicken wir Ihnen eine kurze Umfrage, um herauszufinden, ob sie der gesuchten Zielgruppe angehören.

Vor jeder Studie erfahren Sie alles Wichtige: Ort, Zeit, Dauer und Ablauf.

Was testen wir?

SRF Apps und Webseiten

Neue Funktionen oder Ideen

Wir führen Interviews, Online-Tests oder Umfragen durch.

Wo finden die Tests statt?

Meistens online via Teams, manchmal auch bei SRF in Zürich-Leutschenbach.

Erhalte ich etwas dafür?

Mit jeder Einladung für einen Test informieren wir Sie über die Art und Höhe der Vergütung. Ein angemessener Dank für Ihre Zeit und Ihr Engagement ist uns wichtig.

Kann ich mich wieder abmelden?

Jederzeit. Einfach auf den „Abmelden“-Link in einer Einladungs-E-Mail klicken, fertig. Ihre Daten werden dann gelöscht.

Es war sehr spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu sehen, wie ihr die neuen Apps entwickelt.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung

Haben Sie weitere Fragen? Schreiben Sie uns an testing-lab@srf.ch.