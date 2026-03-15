Zwischen Bodybuilding, MMA und dem Drang zur Selbstoptimierung kämpfen junge Menschen mit Gewichten, Erwartungen und sich selbst.

Bela, Ramon und Daniel schwitzen nicht nur fürs gute Aussehen. Sie leben Fitness in Extremen. Zwischen Hardcore-Training und Blut im Gesicht zeigt sich: Hinter den glänzenden Muskeln steckt jede Menge Ehrgeiz. Willkommen in der Welt, in der Pumpen zum Fulltime-Job wird.

1. Daniel der Käfig-Krieger

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Daniel kämpft, schwitzt und blutet für den einen Moment im Oktagon. MMA ist für ihn kein Gewaltexzess, sondern ein Mix aus Schmerz, Strategie und Selbstbeherrschung. Sein Spitzname ist «Swiss Army Knife», weil er anscheinend für alles bereit ist. Im Kampf selbst: drei Minuten, ein Schwitzkasten, ein Sieg. Danach: Grinsen, Schulterzucken, zurück ins Training. MMA sei für ihn die «Königsklasse». Und während man noch überlegt, ob das alles bewundernswert oder komplett irre ist, hat Daniel bereits wieder den Mundschutz drin.

2. Marco der Philosoph

Marco wollte mehr Muskeln und irgendwann reichte ihm Sport nicht mehr, also griff er zur Spritze. Nicht für Olympia, sondern für den Spiegel, das Ego und ein bisschen Respekt im Gym. In einer Welt, in der «du Lauch» eine Beleidigung ist, war das offenbar eine logische Entscheidung. Leider kommen die Muskeln mit Haarausfall, Stimmungsschwankungen und einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt. Etwa jeder Dritte bleibt hängen, weil der Absprung schwer ist. Marco sagt, er sei nicht süchtig, nur «vielleicht ein bisschen». Aufhören macht Angst, nicht wegen der Risiken, sondern wegen der schrumpfenden Oberarme.

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Was passiert, wenn man das Testosteron plötzlich wieder absetzt?

Man stellt sich vor, der Körper denkt monatelang: «Alles klar, Testosteron kommt bequem von aussen, da kann ich mich entspannt zurücklehnen.» Und dann, von einem Tag auf den anderen: Lieferstopp! Genau dann beginnt im Körper ein kleines hormonelles Chaos. Wie sich dieser überraschende «Testosteron-Entzug» anfühlt und warum der Körper plötzlich ziemlich verwirrt reagiert, zeigt das folgende Video:



3. Bela und Ramon, die unternehmerischen Bizepsbrüder

Legende: SRF

Bela und Ramon pumpen nicht nur Gewichte, sondern machen auch Business. Muskeln als Start-up. Ihr Bizeps ist Pitch und Produkt zugleich. Fitnesskeller statt Freunde, Testosteron statt Tinder. Ob das gesund ist, ist längst keine ernst gemeinte Frage mehr, sondern Teil des Mindsets. Psychologe Roland Müller erklärt, was hinter der Muskelbesessenheit steckt: Männer, die sich für zu schmal halten und dafür ihr ganzes Leben auf engmaschige Ernährungspläne und Spiegelbilder reduzieren. Es ist nicht mehr nur Sport, sondern ein Vollzeitjob mit Nebenwirkungen.