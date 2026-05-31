Ein Bild für die Ewigkeit: Marylin Monroe und ihr Filmpartner Tom Ewell spazieren nach einem Kinobesuch durch Manhattan, als Monroe die abendliche Hitze bemerkt. Sie steht auf einen Schacht und fragt ihn: «Spüren Sie auch den Luftzug von der U-Bahn?»

Kurz darauf strömt die Luft nach oben und wirbelt ihr weisses Kleid hoch. Die knapp einminütige Sequenz verankert das archetypische Bild, das die Leute bei Marilyn Monroe im Kopf haben, für immer im kollektiven Gedächtnis: sexy, ein wenig tollpatschig, betörend, trotzdem nahbar.

Prototyp «Blonde Sexbombe»

Bezeichnenderweise hat Monroes Figur in «Das verflixte 7. Jahr» nicht einmal einen Namen. Im Abspann wird sie schlicht als «Das Mädchen» (The Girl) aufgeführt. Die «blonde Sexbombe» ohne Namen - ideal als Projektionsfläche für die Sehnsüchte des frustrierten, bürgerlichen Ehemanns von nebenan.

Wissen Sie, was ich tue, wenn es so heiss ist? Ich lege meine Wäsche in den Eisschrank!

Dieser Ehemann ist in «Das verflixte 7. Jahr» ein New Yorker Buchverleger. Just als dessen Frau und Sohn den Sommer auf dem Land verbringen, zieht das «Girl» in die Wohnung direkt über der seinen ein.

Erotik und Naivität

Das Spezifische an Monroes Image – und das wird in diesem Film konsequent auf die Spitze getrieben – ist die Kombination aus sexueller Attraktivität und einer fast kindlichen, unschuldigen Naivität.

So lagert das «Girl» seine Bekleidung im Eisschrank, weil es doch im Sommer heiss ist. Was ganz schön vulgär wirken könnte, spielt Monroe dermassen arglos, dass es stattdessen total charmant rüberkommt.

Kehrseite der Medaille

Der Film-Klassiker «Das verflixte 7. Jahr» war für Monroe Fluch und Segen zugleich. Er untermauerte zwar ihren Status als Weltstar, zwängte sie aber auch endgültig ins Korsett des «dummen Blondchens». Ihr Wunsch, als ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen zu werden, blieb bis zu ihrem Tod mit bloss 36 Jahren unerfüllt.

Film «Das verflixte 7. Jahr» – Kultkomödie Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

«Das verflixte 7. Jahr» von Regisseur Billy Wilder aus dem Jahr 1955 kann noch bis am 6.6. auf Play SRF gestreamt werden.