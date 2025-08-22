Zwischen Penélope Cruz und Antonio Banderas fliegen die Fetzen. Popcorn bereitstellen, das Drama startet schon vor der Kamera.

Penélope Cruz im besten Film, der nie gedreht wurde

Ein gelangweilter Pharma-Milliardär beschliesst, einen Film zu machen. Nicht irgendeinen, nein, den besten Film aller Zeiten...



«Der beste Film aller Zeiten» – Wenn Filmstars zu Konkurrenten werden



Also wird nicht gespart. Er verpflichtet die eigenwillige Regisseurin Lola Cuevas, gespielt von Penélope Cruz mit einer Frisur, die aussieht, als wäre Salvador Dalí persönlich ihr Stylist gewesen.

Und dazu: zwei Schauspielgrössen, die sich gegenseitig kaum ertragen – und das ist noch milde formuliert.

Da ist Félix Rivero, dargestellt von Antonio Banderas, der so etwas wie der George Clooney Spaniens sein will. Und Iván Torres (Oscar Martínez), der glaubt, dass wahre Kunst nur in schlecht beheizten Kellertheatern geboren wird. Gemeinsam sollen sie einen Roman verfilmen, der passenderweise «Rivalität» heisst.

Lola will Authentizität, und zwar auf Teufel komm raus. Ihre Methode: beide Schauspieler gegeneinander ausspielen, provozieren, demontieren. Irgendwann weiss man nicht mehr, ob das hier noch Proben sind oder eine Therapiesitzung.

So meint The New Yorker der Film spiele charmant mit der Absurdität künstlerischer Prozesse: Szenen wie das Zusammenbinden der Schauspieler in Plastikfolie treibe den Wahnsinn auf die Spitze.



Legende: Studiocanal

Was dabei entsteht ist eine bitterböse Satire über das Filmgeschäft, über Eitelkeit, Method Acting und den Kampf um Aufmerksamkeit. Alles überdreht und herrlich unterhaltsam. Lola zieht die Strippen mit sadistischem Vergnügen. Und irgendwo dazwischen sitzt Suarez mit einem Glas Rotwein in der Hand und fragt sich, wann endlich sein Meisterwerk beginnt.

Genau das ist das Schöne: Der Film ist das Drama hinter dem Drama. Und obwohl dabei kein einziger Drehtag wirklich stattfindet, bekommt man doch ein Spektakel serviert, das besser ist als viele fertige Filme.

Man freut sich also über einen Film übers Filme­machen, in dem niemand dreht, aber alle durchdrehen. Und genau deshalb funktioniert es.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Ein Film übers Filme­machen



Mit wem? Penélope Cruz, Antonio Banderas,



In welcher Sprache? Auf Deutsch synchronisiert Auf Play SRF verfügbar bis 05.09.2025

