Streaming-Tipp - Schule jenseits von Macht und Gewalt

Mit dem Konzept «Neue Autorität» wird an Schweizer Schulen eine Unterrichtsform erprobt, die ohne Bestrafung auskommt. Der Dokumentarfilm «Respekt in der Schule – Jenseits von Macht und Gewalt» zeigt, wie das in der Praxis aussieht.