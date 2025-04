Die indische IT-Metropole Bangalore kennt nur einen Weg: steil nach oben. Seit den 80ern kommen immer mehr Geschäftsleute in die Stadt. Doch all das Wachstum bringt ein massives Problem mit sich: Das Wasser wird knapp. Der Dokumentarfilm «Silicon Desert – Indien zwischen IT-Boom und Wassernot» zeigt die prekäre Lage der Stadt und ist bis am 28. Juni auf Play SRF streambar.