Kamala Harris bleibt im Kampf um die US-Präsidentschaft oft vage. Was sie prägt und wofür sie einsteht, zeigt ein Dokumentarfilm, der jetzt auf Play SRF gestreamt werden kann.

So tickt Kamala Harris

Kamala Harris sagt, ihre Mutter habe ihr stets geraten: «Du kannst in vielem die Erste sein, aber achte darauf, nicht die Letzte zu sein.» Diese Vorgabe erfüllt Harris als politische Vorreiterin:

Als erste Frau Vizepräsidentin und ...

... erste Person of Color in diesem Amt

Ausserdem wurde Harris als erst zweite Dunkelhäutige seit 1789 in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt.

Dokumentarfilm «Kamala Harris» Box aufklappen Box zuklappen Noch nie hatte eine Frau so gute Chancen, US-Präsidentin zu werden, wie Kamala Harris. Die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten ist nach Joe Bidens Rückzug für die Wahlen 2024 im Rennen. Wer ist diese Frau? Und wie ist der charismatischen Überfliegerin der Aufstieg ins Weisse Haus gelungen? Der Dokumentarfilm «Kamala Harris» auf Play SRF beantwortet diese Fragen.

Als «Naturgewalt» beschreibt Harris ihre Mutter. Diese kam als 19-jährige Inderin in die USA, um zu studieren und heiratete dort einen jamaikanischen Einwanderer. Beide machten akademisch Karriere. Sie als Biomedizinerin, er als Ökonom.

Im Kinderwagen an Demos

Beide Eltern waren zudem Anhänger der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King Jr. und nahmen Kamala bereits im Kinderwagen zu Demonstrationen mit. Doch früh kam es zur Scheidung und die Mutter erzog ihre beiden Töchter allein.

Harris sagt über ihre Prägung: «Ich wurde von einer stolzen indischen Mutter als eine stolze afroamerikanische Frau grossgezogen.» Und: «Ich bin aus zwei Gründen die, die ich heute bin – wegen Mutter und der Howard University.»

01:05 Video Tochter einer starken Mutter Aus DOK vom 13.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Die Howard University ist traditionell afroamerikanisch. Wenn Harris also für die Sache der People of Color eintritt, tut sie dies aus Überzeugung – und nicht nur wegen ihres akademischen Werdegangs. Schon als Kind fuhr sie im Schulbus für Schwarze und erlebte so Ausgrenzung.

Belastbar und stets souverän

In Howard zeigte sich Harris' Talent fürs Debattieren. Eine Studienfreundin sagt: «Sie gab nicht klein bei, wenn Männer versuchten, Gespräche mit körperlicher Präsenz oder stimmlicher Lautstärke zu dominieren. Sie blieb trotzdem bei ihrer Argumentation.»

Dies und eine weitere Qualität kamen ihr später zugute, als sie Staatsanwältin für Sexualverbrechen wurde. Ein damaliger Arbeitskollege: «Sexualverbrechen, die oft auch Kinder betreffen, sind für eine Staatsanwältin emotional sehr belastend. Kamala war aussergewöhnlich gut darin, diese schweren Gefühle in überzeugende Argumente zu kanalisieren.»

01:07 Video Kamala Harris: «Das Strafrecht funktioniert für Afroamerikaner nicht» Aus DOK vom 13.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Harris' politischer Aufstieg begann mit ihrem Umzug nach San Francisco. Ein gut vernetzter schwarzer Demokrat namens Willie Brown führte sie dort in die High Society ein. Dass sich Harris perfekt in den Geldadel von San Francisco einfügte, könnte mit ihren Brahmanen-Wurzeln zu tun haben, der höchsten Kaste Indiens.

00:33 Video Kämpferisch, realistisch, pragmatisch Aus DOK vom 13.10.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Es folgte eine politische Karriere wie aus dem Lehrbuch:

2004: Bezirksanwältin von San Francisco

Bezirksanwältin von San Francisco 2011: Generalstaatsanwältin von Kalifornien

Generalstaatsanwältin von Kalifornien 2017: Senatorin für Kalifornien

Senatorin für Kalifornien 2021: Vizepräsidentin der USA

Das sieht nicht nach Zufall, sondern nach einem Masterplan aus. Ein Polit-Experte beschreibt Harris so: «Sie ist Realistin und Pragmatikerin mit einem höheren Ziel.»

Kamala Harris als Nummer 16?

Ist dieses höhere Ziel schon seit langem die Präsidentschaft der USA? Das Amt als Vizepräsident würde jedenfalls genau ins Schema passen. Es ist erwiesenermassen eine gute Ausgangsposition, um danach selbst Präsident zu werden. Bisher ist das schon 15 Vizepräsidenten gelungen.