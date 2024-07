Per E-Mail teilen

«Paris, wir kommen!»

Kaum ein Sportevent hat mehr Strahlkraft als die Olympischen Spiele. Im Sommer 2024 schaut die Welt drei Wochen lang nach Paris. Die Sportdoku-Serie «Unser Traum Olympische Spiele – Paris, wir kommen!» begleitet Athletinnen und Athleten aus allen Sprachregionen der Schweiz auf ihrem Weg zu Olympia.

31:45 Video Der Weg zu Olympia für die 4x100-Meter-Staffel der Frauen Aus Unser Traum Olympische Spiele – Paris wir kommen! vom 27.06.2024. abspielen. Laufzeit 31 Minuten 45 Sekunden.

«Unser Traum Olympische Spiele» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Sportdoku

Folgen: 12 (rund 30 Minuten)

Ansehen auf Play SRF

Sünderinnen und Sünder des Alltags

Die sieben Todsünden sind nicht totzukriegen. Dem geht die «Sternstunde Religion» nach und spricht mit prominenten und weniger prominenten Sünderinnen und Sünder unseres Landes. Wie denkt Rapper Stress über seinen Zorn? Wie sieht Society-Lady Irina Beller ihre Habgier? Warum ist Wollust für Sex-Expertin Maggie Tapert so wichtig? Wie fühlt sich für Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing Neid an? Sind die Waldmenschen von Bern wirklich faul?

Schliessen 14:51 Video Rapper Stress: «Wut und Zorn sind Energie» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/Shotshop abspielen. Laufzeit 14 Minuten 51 Sekunden. 11:16 Video Sex-Expertin: «Körper sind zum Geniessen da» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/Panthermedia abspielen. Laufzeit 11 Minuten 16 Sekunden. 09:30 Video Jürgen Dollase: «Völlerei ist die letzte legale Sucht» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/Filippo Carlot abspielen. Laufzeit 9 Minuten 30 Sekunden. 11:42 Video Bianca Sissing: «Neid hat mich geheilt» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/Panthermedia abspielen. Laufzeit 11 Minuten 42 Sekunden. 13:00 Video Selbsternannter König: «Es braucht Hochmut, um Ziele zu erreichen» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/Zoonar abspielen. Laufzeit 13 Minuten. 09:24 Video Irina Beller: «Gier ist keine Sünde, Gier ist Leben» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/YAY Images abspielen. Laufzeit 9 Minuten 24 Sekunden. 14:14 Video Waldmenschen: «Faulheit ist eine Folge unserer Turbogesellschaft» Aus Sternstunde Religion vom 30.06.2024. Bild: Imago/SuperStock abspielen. Laufzeit 14 Minuten 14 Sekunden.

«Die sieben Todsünden heute» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Porträts/Reportage

Folgen: 7 (je 10-15 Minuten)

Ansehen auf Play SRF

Werbung mit Fake-Promis

Mona Vetsch, Roger Federer, Nemo oder Xhaka, sie alle waren schon davon betroffen: Ihre Bilder wurden manipuliert und missbräuchlich verwendet, um Menschen abzuzocken. Mit wenig Investment wird das grosse Geld versprochen, ausbezahlt wird aber praktisch nie etwas. Wer steckt hinter diesen dubiosen Plattformen? Die Recherchen von SRF Investigativ zeigen: Es gibt ein ganzes Netzwerk von Webseiten. Die Fäden laufen in Zypern zusammen.

26:56 Video Christa Rigozzi bis Nemo – Das Netzwerk hinter der Promi-Abzocke Aus Impact Investigativ vom 03.07.2024. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 56 Sekunden.

«Impact Investigativ» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Ansehen auf Play SRF

Wenn sich Wirtschaftlichkeit und Naturschutz vereinen

Die Doku-Reihe «Naturparadiese mit Zukunft» blickt hinter die Kulissen von vier ganz besonderen Naturgebieten. Zum Beispiel in die Regenwälder im Norden der Republik Kongo. Dort wird nachhaltiger Holzschlag betrieben. Das heisst: Weniger als ein Baum pro Hektar wird dort pro Zyklus gefällt, besonders schützenswerte Zonen bleiben vollständig von den Kettensägen verschont. Rund 70'000 Gorillas leben dort – mehr als irgendwo sonst.

43:22 Video Naturparadiese mit Zukunft – Schutz für den Gorillawald im Kongo Aus DOK vom 01.07.2024. Bild: SRF/Längengrad Filmproduktion abspielen. Laufzeit 43 Minuten 22 Sekunden.

«Naturparadiese mit Zukunft» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm-Reihe

Folgen: 4, wöchentlich erscheint eine neue Folge

Ansehen auf Play SRF

Hinter den Kulissen der Fussball-EM

Wie bereiten sich die Schweizer auf ihre Spiele vor? Was sagen Trainer, Expertinnen und Fans? Und wie ist es für die Nati-Stars, mit dem Zug durch Deutschland zu reisen? Rainer Maria Salzgeber und Beni Huggel blicken hinter die Kulissen des Schweizer Fussball-Nationalteams. Sie präsentieren Analysen, News und Hintergründe zur Nati und beleuchten in täglichen Videos das Geschehen der Europameisterschaft in Deutschland.

Schliessen 14:45 Video Im «Nati-Magazin» blicken wir zurück auf vergangene Duelle mit England Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 02.07.2024. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 45 Sekunden. 20:13 Video Wenn Löwen leiden: Englands Top-Kader ist kein Rudel Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 01.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Minuten 13 Sekunden. 14:36 Video Die ersten Eindrücke zum Viertelfinal-Gegner – Schwelgen in Erinnerungen Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 36 Sekunden.

«UEFA EURO 2024 Nati-Magazin» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage/Talk

Folgen: Täglich eine neue Folge während der ganzen EM

Ansehen auf Play SRF

Im Usgang: So feiert die Schweiz

Feiern gehen bedeutet für die einen eine Nacht im Club, für andere tanzen und grölen in den Bergen. Und wieder andere besuchen lieber eine «Cosplay»-Ausstellung. «We, Myself & Why» begleitet in knapp 15-minütigen Reportagen junge Menschen in den Ausgang.

Schliessen 15:33 Video Eine Nacht im Club mit Trap-DJ Amos Joan Aus We, Myself & Why vom 02.05.2024. abspielen. Laufzeit 15 Minuten 33 Sekunden. 13:00 Video Ein Tag an der Fantasy Basel mit Cosplayerin «Aglaia Cosplay» Aus We, Myself & Why vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 13 Minuten. 12:45 Video Ein Tag Après-Ski mit Skilehrerin Sophie Aus We, Myself & Why vom 23.05.2024. abspielen. Laufzeit 12 Minuten 45 Sekunden.

«Die Schweiz im Ausgang» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 3

Ansehen auf Play SRF

Kleine und grosse Denkanstösse

Hässlichkeit, Manifestieren, Kommunikation, Einsamkeit: Kein Thema zu gross, um nicht auch unterhaltsam besprochen zu werden. Die «Sternstunde»-Moderatorinnen und -Moderatoren treffen spannende Gäste und liefern sich mit ihnen ein Match der besonderen Art: Denkimpulse im Blitzformat.

Schliessen 06:44 Video Was zählt im Leben wirklich, John Strelecky? Aus Denkimpulse vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 44 Sekunden. 18:58 Video Einsamkeit & Trauer: Wie gehen wir damit besser um? Aus Denkimpulse vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 18 Minuten 58 Sekunden. 13:36 Video Eva Menasses Tipps, wie wir besser miteinander reden können Aus Denkimpulse vom 10.04.2024. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 36 Sekunden. 27:09 Video Manifestieren: «Du ziehst das an, was du ausstrahlst» Aus Denkimpulse vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 27 Minuten 9 Sekunden. 17:07 Video Was Hässlichkeit mit Kolonialismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat Aus Denkimpulse vom 07.11.2023. abspielen. Laufzeit 17 Minuten 7 Sekunden.

«Denkimpulse» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Talk

Folgen: über 30 Kurzvideos

Ansehen auf Play SRF

Was krabbelt denn hier?

Host Bähram Alagheband lernt die faszinierenden Eigenarten von Schweizer Insekten und Spinnentieren kennen. Mit eindrücklichen Bild- und Videoaufnahmen zeigt die Serie, wie überraschend und manchmal auch grausam die Welt der Krabbeltiere ist. So bewirft der Ameisenlöwe seine Opfer erst mit Sand, um sie anschliessend bis auf den letzten Tropfen auszusaugen. Bizarr, spannend – sehenswert!

14:07 Video Bizarre Sexpraktiken: So absurd kann das Liebesleben von Insekten sein Aus Krabbeltiere vom 02.06.2024. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 7 Sekunden.

«Krabbeltiere» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 8 (je 15 Minuten)

Ansehen auf Play SRF

