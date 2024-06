«Deep Dating»: Kuppelshow goes Paartherapie

Endlich ist es so weit: Die zweite Staffel «Deep Dating» ist da! Die geborene Kupplerin Gülsha Adilji schickt die Blinde-Dates direkt zur Paartherapeutin. Bindungsängste, Fremdgeherfahrungen und Red Flags kommen auf den Tisch und stehen der potenziellen Liebe nicht im Weg.

20:20 Video Fremdknutschen, Ex-Beziehungen & Prägungen aus der Kindheit: Matchen wir? Aus SRF Deep Dating vom 20.05.2024. abspielen. Laufzeit 20 Minuten 20 Sekunden.

«Deep Dating» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 7

Ansehen auf Play SRF

«Auf Achse»: Was bewegt die Schweiz?

Im quietschgelben Büssli fährt Reporter Donat Hofer durch die Schweiz und fühlt der Bevölkerung den Puls. «Wie einsam sind Menschen in der Schweiz?» und «Wie liebt und hasst die Schweiz?» fragt er sich in den ersten beiden Folgen. Seine Reise führt ihn in einen Kuschel-Workshop, an ein Selbstliebe-Foto-Shooting und in ein Hunde-Spielzimmer.

59:45 Video Wie einsam sind Menschen in der Schweiz? Aus Reporter vom 02.06.2024. Bild: SRF/René Alfeld abspielen. Laufzeit 59 Minuten 45 Sekunden.

«Auf Achse» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reporter Spezial

Folgen: 4

Verfügbarkeit: Folge 1 und 2 sind ab jetzt auf Play SRF verfügbar, Folge 3 und 4 ab dem 18. August

«Operation Fortune»: Eine Actionkomödie par excellence

Es wird viel geschossen, schnelle Autos gefahren und coole Sonnenbrillen getragen. Der Film von Guy Ritchie liefert geballte Unterhaltung mit Starauflauf. Elitespion Orson Fortune (Jason Statham) muss den Verkauf einer neuen Waffentechnologie von Greg Simmonds (Hugh Grant) verhindern und geht dafür über Leichen.

«Operation Fortune» – Agentenfilm von Guy Ritchie mit Jason Statham Aus Film vom 02.06.2024. Bild: SRF/Ascot Elite Entertainment Group

«Operation Fortune» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Actionkomödie

Dauer: 114 Minuten

Verfügbarkeit: ab 2. Juni bis 2. Juli auf Play SRF

«Unser Team – Nossa Chape»: Die traurigste Geschichte des Fussballs

2016 zerschellt ein Flugzeug mit 77 Passagieren in den Bergen, mit an Board das Team des brasilianischen Fussballklubs Chapecoense. Nur drei Spieler überleben. Die eindrückliche Doku begleitet den Verein, die Hinterbliebenen und die Überlebenden auf dem Weg zurück ins Leben.

«Unser Team – Nossa Chape» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm

Dauer: 101 Minuten

Verfügbarkeit: ab 4. Juni auf Play SRF

«SchrottUp»: Von Schrott zu Kunst

Wer schafft aus Schrott das schönste Objekt? Upcyclerinnen und Upcylcer aus der ganzen Schweiz stellen sich dem Wettbewerb. Innert kurzer Zeit müssen sie Sperrgut aus dem Entsorgungshof in neue Objekte verwandeln.

46:32 Video Upcycling-Kunst: Sonja Bantli und Fabian Bolliger in Spreitenbach AG Aus SchrottUp! vom 31.05.2024. Bild: SRF/RTS/David Wagnières abspielen. Laufzeit 46 Minuten 32 Sekunden.

«SchrottUp» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 7

Ansehen auf Play SRF

«Mona mittendrin» auf der Gotthard-Raststätte

Drei Tage lang putzt Mona Vetsch WCs, belegt Brote und füllt Regale auf. Die Gotthard Raststätte bleibt für Besuchenden der flüchtige Ort einer Pinkelpause, doch Sarra Bouraoui arbeitet seit 10 Jahren dort, für sie ist die Raststätte «fast wie ein Zuhause».

1 / 3 Legende: SRF 2 / 3 Legende: SRF 3 / 3 Legende: SRF

«Mona mittendrin» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Verfügbarkeit: ab 5. Juni auf Play SRF

«Sternenberg»: Ein Klassiker wird 20

«Spritzig wie eine Komödie, romantisch wie ein Liebesfilm, rührend wie ein Melodram und hausbacken wie ein Heimatfilm», hiess es vor 20 Jahren über den Schweizer Erfolgsfilm. Die Geschichte um den Auswanderer Franz Engi (Mathias Gnädinger) berührt auch heute noch. Als 69-Jähriger kehrt er zurück in sein Heimatdorf, drückt dort nochmals die Schulbank und versucht die Beziehung zu seiner Tochter zu kitten.

01:28:00 Video Sternenberg Aus Schweizer Film vom 01.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

«Sternenberg» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Komödie

Dauer: 90 Minuten

Ansehen auf Play SRF (bis am 8. Juni verfügbar)

«75 Jahre NATO» und wie sieht's heute aus?

Seit 75 Jahren prägt die NATO die Sicherheitspolitik der Welt. Doch spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine stellt sich die Frage, wie verteidigungsfähig die NATO heute noch ist. Die Doku sucht nach Antworten. Informativ und einfach erklärt, sodass es auch für Schulkinder verständlich ist.

51:29 Video 75 Jahre NATO – Alte Freunde, neue Fronten Aus SRF school vom 18.05.2024. Bild: SRF/MDR/BR abspielen. Laufzeit 51 Minuten 29 Sekunden.

«75 Jahre NATO» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku («SRF School»)

Dauer: 51 Minuten

Ansehen auf Play SRF

«Die Ursprünge der Fantasy-Romane»

«Herr der Ringe»-Illustrator John Howe sucht die Ursprünge der Fantasy-Literatur. Immer in Begleitung von seinen magischen Illustrationen spannt er die Geschichte der Fantasy-Romane von den Gebrüder Grimm bis in die Gegenwart.

25:42 Video Die Ursprünge der Fantasy-Romane – Die Brüder Grimm (Folge 1) Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 42 Sekunden.

«Die Ursprünge der Fantasy-Romane» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 4

Ansehen auf Play SRF

Mehr Gesprächsstoff und Tipps

Gesprächsstoff, Analysen, Aufsteller – und die besten Tipps, was man gesehen und gehört haben muss: Mit dem SRF-Newsletter gibt's das täglich direkt ins Mailpostfach. Jetzt abonnieren.