Vom grossen Rausch bis hin zum grossen Traum vom Eigenheim: Diese Highlights laufen im Juni im SRF-Stream.

1. «Mona mittendrin» im Selbstverteidigungskurs

Mit einem Schrei zerschlägt Mona mit ihrer Faust ein Holzbrett. Sie nimmt teil an einem Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs für Frauen und erfährt dabei erschütternde Geschichten der Teilnehmerinnen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

2. Zwischen rustikaler Bergwelt und harter Arbeit

Die neue Staffel von «SRF bi de Lüt – Z’Alp» zeigt drei bewegende Geschichten von Menschen, die auf die Alp ziehen.

Sieglinde Zottmaier und Alfons Cotti wollen eine Auszeit für Pferde anbieten.

Mit ihren Haustieren (Geissen, Minischweine, Katzen und Hund) zieht Maya Lareida auf eine Alp in Graubünden. Hier ist sie für 200 Kühe verantwortlich.

Martin Salzmann kümmert sich eine Saison lang um rund 100 Eringerkühe im Wallis.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Serie

Folgen: alle 5 Folgen der neusten Staffel online verfügbar

3. Oscarprämiertes Sauf-Experiment aus Dänemark

Ein zufriedenes Leben mit 0,5 Promille? Diese steile These veranlasst den Lehrer Martin (gespielt von Star-Schauspieler Mads Mikkelsen) zu einem Experiment, das ihn erst beflügelt und dann abstürzen lässt.

Die richtige Mischung von Drama und Komik, Liebenswürdigkeit und Verzweiflung.

«Der Rausch» (im Originaltitel «Druk») wurde 2021 mit dem Oscar für den besten internationalen Spielfilm ausgezeichnet.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Tragikomödie

Verfügbarkeit: bis 25.6.

4. «Der Traum vom Eigenheim» geht in die zweite Staffel

Auch in der zweiten Staffel der DOK-Serie «Der Traum vom Eigenheim» begleitet SRF verschiedene Familien beim Hausbau.

Zum Beispiel den Schreiner Daniel, seine Frau Pauline und Tochter Tanya. Auf einer kleinen Parzelle in Würenlos AG wollen sie ein Holzhaus bauen. Bis es fertig ist, wohnen sie bei Daniels betagten Eltern.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Serie

Folgen: 3

5. «Eternal You» – Vom Ende der Endlichkeit

Künstliche Intelligenz kann Tote «zum Leben erwecken». Joshua chattet zum Beispiel Tag und Nacht mit dem digitalen Klon seiner verstorbenen ersten Liebe. Währenddessen lehnen die Erfinder der KI-Dienste jede Verantwortung für die tiefgreifenden psychologischen Folgen der Nutzung ab.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Film

Verfügbarkeit: ab 8.6. auf Play SRF

6. Der neue Schweizer Tatort: «Rapunzel»

Der Uetliberg wird zu einem bizarren Tatort: Eine junge Frau hängt in einer Tanne über einem Abgrund, die eine Hälfte ihrer langen blonden Haare wurde abgeschnitten.

Der Fall führt die beiden Ermittlerinnen in ein verstaubtes Perückengeschäft, ins Coiffeurmilieu und zu den verschwiegenen Praktiken des internationalen Haarhandels.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Krimi

Verfügbarkeit: ab 15.6.

7. Trumps Machtkampf um Grönland

Lange Zeit hatte die Weltpolitik in Grönland nichts verloren. Doch US-Präsident Donald Trump äussert den Wunsch, Grönland zu kaufen und schliesst gar einen Krieg nicht aus. Zugleich investiert China in den Bergbau und Dänemark macht klar: Sie will das Territorium behalten. «#SRFglobal» trifft Politiker, Minen-Kritikerinnen und junge Menschen, die zwischen Tradition und Moderne ihren Weg suchen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Auslandmagazin

8. Wer schafft den Kickboard-Wahnsinn?

1 Schulhaus, 3 Teams, 6 Level: In der neuen Staffel von «SRF Kids – Next Level» treten Kinder aus Appenzell AI gegeneinander an. Und zwar in verrückten Kategorien: Zehn Kinder auf einem riesigen Mega-Scooter, Slalom, Hürden und ein Gruselhaus.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Gameshow für Kinder

Folgen: 6

9. «Reporter»: Flavias Weg aus der Magersucht

Fünf Jahre lang begleitete «Reporter» Flavia durch Höhen und Tiefen ihres Kampfes gegen die Magersucht. Entstanden ist eine eindrückliche Dokumentation in zwei Teilen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 2 Teile

Mehr Gesprächsstoff und Tipps

