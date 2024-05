Von eindrücklichen Berghütten, düsteren Krimi-Fällen und einer Reise in die Vergangenheit: Diese 9 Highlights laufen im Mai im SRF-Stream.

1. «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten»

Der Winter auf einer Hütte ist anstrengend und birgt die eine oder andere Überraschung. Das zeigen die fünf Folgen der vierten Staffel «SRF bi de Lüt – Winterhüttengeschichten». Mit dabei ist die Glarner Skihütte Obererbs, die Mittlenberghütte und das Berggasthaus Wasenalp, beide im Wallis.

46:20 Video Start der neuen Staffel (Folge 1) Aus SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten vom 12.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 46 Minuten 20 Sekunden.

Genre: Reportage

Folgen: 5



2. «Das schönste Mädchen der Welt»: Deutsche Komödie mit Schweizerin in der Hauptrolle

Maskiert auf der Bühne ist Cyril ein Rap-Star mit Battle-Skills, im Werben um die hübsche Roxy wegen seiner Riesennase jedoch ein Verlierer. «Saucooler Flow für Alt und Jung» titelte der «Blick am Abend» über diese frische Fassung des Cyrano-Stoffes mit der Schweizerin Luna Wedler in der Titelrolle.

01:34:37 Video «Das schönste Mädchen der Welt» – Rap-Cyrano-de-Bergerac mit Luna Wedler Aus Film vom 24.04.2024. Bild: SRF/Nadja Klier abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Genre: Romantische Musikkömödie

Dauer: 95 min



3. «Das Piano»: Oscarprämiertes Filmdrama

Im 19. Jahrhundert trifft die stumme Witwe Ada mit ihrer Tochter Flora und ihrem Piano aus Schottland in Neuseeland ein, um eine arrangierte Ehe einzugehen. Sie wird von ihrem zukünftigen Gatten Alisdair Stewart erwartet. Angesichts des vielen Gepäcks und des langen beschwerlichen Wegs durch den Busch entscheidet Stewart, dass das Klavier am Strand zurückbleiben muss. Er ahnt nicht, was das Instrument für Ada bedeutet.

01:55:42 Video «Das Piano» – Drama von Jane Campion Aus Film vom 29.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Genre: Drama

Dauer: 116 min

Besonderheit: Mehrfach oscarprämiert



4. «Trapped»: Düstere Krimi-Serie

In der Abgeschiedenheit eines isländischen Küstendorfs ermitteln Kommissar Andri und sein kleines Team in einer Reihe mysteriöser Mordfälle. Packende Krimi-Serie von der Produktionsfirma des bekannten isländischen Regisseurs und Drehbuchautors Baltasar Kormákur.

01:33:47 Video Trapped – Gefangen in Island (1/13) (Staffel 1, Folge 1) Aus Trapped – Gefangen in Island vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Genre: Krimi-Serie

Folgen: 13 Folgen in 3 Staffeln



5. «Geister»: Ein Spital voller menschlicher und übernatürlicher Schrecken

Mit seiner Spitalserie «Geister» hat Lars von Trier in den Neunzigerjahren Fernsehgeschichte geschrieben. Der Alptraum in zwei Staffeln blieb unvollendet – nun schliesst der dänische Autorenfilmer seine Grusel-Kultserie nach 25 Jahren mit einem Feuerwerk an bizarren Ideen ab.

01:03:42 Video «Geister – Die höllischen Heerscharen» (Staffel 1, Folge 1) Aus Geister vom 30.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Genre: Horror-Spital-Serie

Folgen: 3 Staffeln

Besonderheit: Nach 25 Jahren folgt die Fortsetzung



6. «Inside Kronenhalle»: In der Küche des Zürcher Restaurants

An der Kronenhalle kommt man in der Zürcher Gastroszene nicht vorbei – und das seit 100 Jahren. Im legendären Restaurant treffen sich Prominente aus aller Welt. Die dreiteilige «DOK»-Serie blickt hinter die Kulissen des Traditionsbetriebs.

Schliessen 41:55 Video Inside Kronenhalle – Luxus und Tradition im Kultrestaurant (Staffel 1, Folge 1) Aus DOK vom 05.04.2024. abspielen. Laufzeit 41 Minuten 55 Sekunden. 43:17 Video Inside Kronenhalle - Luxus und Tradition im Kultrestaurant (Staffel 1, Folge 2) Aus DOK vom 12.04.2024. abspielen. Laufzeit 43 Minuten 17 Sekunden. 43:17 Video Inside Kronenhalle – Luxus und Tradition im Kultrestaurant (Staffel 1, Folge 3) Aus DOK vom 19.04.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 43 Minuten 17 Sekunden.

Genre: Doku-Reihe

Folgen: 3



7. «Mindblow»: Reise in die Vergangenheit

Der 20-jährige Markus (Dimitri Stapfer) nimmt 2003 am Casting von «MusicStar» teil und wird unfreiwillig zur Lachnummer der Nation. Als er an seinem vierzigsten Geburtstag auf mysteriöse Weise die Möglichkeit bekommt, sein jüngeres Ich zu kontaktieren, sieht er darin die Chance, sein verpatztes Leben zu verändern.

33:36 Video SMS (Staffel 1, Folge 1) Aus Mindblow vom 21.04.2024. Bild: SRF/Pascal Mora abspielen. Laufzeit 33 Minuten 36 Sekunden.

Genre: Science-Fiction-Comedy

Folgen: 6

Besonderes: Die Schauspieler wurden mithilfe von KI verjüngt und Baschi hat eine Gastrolle.



8. Zürcher Tatort: «Von Affen und Menschen»

Es ist Vollmond und Zürich spielt verrückt: Mehrere mysteriöse Mordfälle beschäftigen Tessa Ott und Isabelle Grandjean. Darunter ein toter Schimpanse. Der Zoo Zürich wird zum wichtigen Schauplatz. «Der bislang beste Schweizer Tatort», schrieb der «Tagesanzeiger» in seiner Filmkritik.

01:27:46 Video Von Affen und Menschen Aus Tatort vom 14.04.2024. Bild: SRF/ Sava Hlavacek abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Genre: Krimi

Besonderes: Hat den Preis für das beste Drehbuch am deutschen Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden erhalten.



9. «Game of Switzerland»: Schnitzeljagd durch die Schweiz

Vier Kandidatenpaare absolvieren in drei Tagen eine mitreissende Schnitzeljagd durch die Schweiz, vorbei an den schönsten Ecken und imposantesten Sehenswürdigkeiten des Landes. Moderiert wird die Show von Jonny Fischer.

Schliessen 01:02:18 Video Eiskalt & glühend heiss: Von der Melchsee-Frutt nach Göschenen (Folge 1) Aus Game of Switzerland vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 54:34 Video Geschichtsunterricht mal anders: Von der Tellsplatte bis nach Einsiedeln (Folge 2) Aus Game of Switzerland vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 54 Minuten 34 Sekunden. 46:59 Video Höhenangst und Seekrankheit: Vom Säntis auf den Bodensee (Folge 3) Aus Game of Switzerland vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 46 Minuten 59 Sekunden.

Genre: Reality-TV

Folgen: Die 6. Staffel hat 3 Folgen



