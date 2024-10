Bevor unnötig Zeit mit der Suche verplempert wird, haben wir fünf Filmempfehlungen zusammengesucht. Ob dramatisch, unterhaltsam oder emotional – ­bei diesen Filmen ist für alle was dabei.

1. «Mein Jahr in New York» – Mit Sigourney Weaver

Joannas Traum ist es, Schriftstellerin zu werden. Sie nimmt einen Job in der Literaturagentur des zurückgezogen lebenden Autors J. D. Salinger an und lernt, auch dank ihrer altmodischen Chefin, viel fürs Leben. Beschwingte Coming-of-Age-Geschichte mit Sigourney Weaver.

2. «Pinocchio» – Bildschönes Märchen mit Roberto Benigni

Roberto Benignis «Pinocchio» greift einmal mehr die Geschichte des hölzernen Jungen auf, dem eine lange Nase wächst, wenn er seinen Meister Gepetto angelogen hat. Benignis Gespür für Timing, erzählerische Dichte, menschliche Wärme sind auch in dieser sind bekannt und mit Produktionskosten von mehr als 50 Millionen Dollar zählt «Pinocchio» zu den teuersten und aufwendigsten Produktionen, die je in Europa realisiert wurden. Benigni realisiert in seiner Doppelfunktion als Regisseur und Hauptdarsteller eine würdige und fesselnde Umsetzung des Klassikers für Jung und Alt. Ein Erlebnis für Generationen also.

3. «Die wilden Hühner und die Liebe» – Fröhlicher Jugendfilm mit Veronica Ferres

Die Mädchen der Bande «Die wilden Hühner» sind keine Kinder mehr und interessieren sich nun für Jungs. Früher, als sie noch Kinder waren, stritten die Mädchen der «Hühnerbande» mit den Knaben der Bande der «Pygmäen». Doch nun, in der Pubertät, ist alles anders. Hier und dort bahnen sich die ersten Freundschaften und Liebeleien an.

4. «Notfall Mexico City» – Dokumentarfilm um eine Ambulanz fahrende Familie

In Mexico City sind weniger als 45 Krankenwagen im Einsatz für eine Bevölkerung von 9 Millionen Menschen. Ein loses Netz privater Ambulanzen hat einen Grossteil der Notversorgung in der Stadt übernommen. Über Polizeifunk informiert, liefert die Familie Ochoas sich mit den anderen Ambulanzen ein Rennen zu den Unfallorten, nie wissend, ob am Ziel ein Auftrag wartet und ein Patient bezahlen kann. Die Familie lebt selbst am Rand des Abgrunds, und die Schicksale, denen sie jede Nacht begegnet, sind nur wenig dramatischer als ihre eigene prekäre Existenz. Am Zurich Film Festival (ZFF) von 2019 wurde «Notfall Mexico City» als bester internationaler Dokumentarfilm prämiert.

5. «Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom» – Drama mit Naomi Watts



In diesem Film nach wahren Begebenheiten baut eine Mutter nach einem furchtbaren Unfall eine Beziehung zu einer verletzten Elster auf und schöpft so neuen Lebensmut. Zwischen ihr und dem Tier, das schon bald auf den Namen Penguin hört, entwickelt sich eine zarte Freundschaft. Ein heilender Prozess wird in Gang gesetzt, der nicht nur Sams Depressionen verschwinden lässt, sondern auch die Familie wieder näher zueinanderfinden lässt.

