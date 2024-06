Die 4x100-Meter-Frauenstaffel gilt als Aushängeschild der Schweizer Leichtathletik. Vor den Olympischen Spielen haben drei Sprinterinnen über ein Jahr lang nicht nur in ihren sportlichen, sondern auch privaten Alltag ganz offen Einblick gewährt:

Ajla Del Ponte (27): 2021 wurde die Tessinerin in Tokio über 100 Meter Olympia-Fünfte und ist nach Mujinga Kambundji die zweitschnellste Schweizerin aller Zeiten.

Die Ostschweizerin ist die drittschnellste Schweizer Sprinterin und in der 4x100-Meter-Staffel mit ihrer Routine eine bewährte Teamstütze. Natacha Kouni (23): Die Zürcherin mit kamerunischen Wurzeln kämpft gegen mehrere Konkurrentinnen um einen Platz in der Olympia-Staffel 2024.

Ich hätte nie gedacht, dass meine Verletzung so gravierend ist.

Der traurige Part fällt Del Ponte zu. Soeben erst von einer Verletzung zurück, erleidet sie im Juni 2023 einen Komplettabriss einer Sehne im Oberschenkel. Konsterniert sagt sie: «Ich hätte nie gedacht, dass meine Verletzung so gravierend ist.»

01:11 Video Del Ponte ist vom Pech verfolgt Aus DOK vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Bewundernswert, wie Del Ponte trotz Saisonabbruch weiter die Nähe zum Staffelteam pflegt. Als sie aber beim erneuten Comeback in diesem Frühling mitten im Lauf abbrechen muss, ist ihr Frust so gross, dass sie nicht mehr vor die Kamera tritt.

Wir sind Ausländer und wissen nicht, wie man das macht.

So gut wie gesetzt für Paris 2024 ist Salomé Kora. Dabei war ihr Vater einst gegen ihren Plan, vom Sport zu leben. «Ich hatte Schiss, dass es nicht gut kommt», gesteht er, um anzufügen: «Als sie einfach alle Kosten selber trug, habe ich aber gemerkt, wie ernst es ihr ist.»

02:17 Video Vater Kora hatte früher Angst vor Salomés Plänen, Profi zu werden Aus DOK vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

Chancen auf einen Platz in der Schweizer 4x100-Meter-Staffel rechnet sich Natacha Kouni aus. Ihre Trainerin schwärmt: «Ein Energiebündel, ein Powerpaket – eine kleine Maschine!»

Schon Natachas Grundschullehrerin erkannte ihr Talent und fragte, ob sie nicht in einen Sportverein wolle. In einen Verein? Natachas Mutter erinnert sich: «Wir sind Ausländer und wissen nicht, wie man das macht.»

02:04 Video Natacha Kouni arbeitet hart an sich Aus DOK vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Die Grundschullehrerin wurde zum Glück selbst aktiv und meldete Natacha beim LC Zürich an. Und vielleicht kann sie nun ihre frühere Schülerin am 9. August live am TV sehen. Dann werden in Paris um 19:30 Uhr die 4x100-Meter-Staffeln der Frauen im Final um olympische Medaillen rennen.