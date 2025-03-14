Das TV-Format «Alone Together» richtet sich an Singles, die eine ernsthafte Partnerschaft suchen und bereit sind, sich auf ein einzigartiges Experiment einzulassen. Mit wissenschaftlich fundierten und kulturellen Matchmaking-Methoden wird für jede:n Teilnehmer:in ein passender Partner oder eine passende Partnerin ausgewählt.

Die Auserwählten verbringen acht Tage abgeschieden auf einer schwedischen Insel – ohne Handy und Ablenkungen des Alltags. Gemeinsam meistern sie Herausforderungen, lernen sich intensiv kennen und werden von Expert:innen begleitet. Eine Kamera dokumentiert ihre Entwicklung. Am Ende entscheiden sie, ob sie eine Beziehung eingehen oder Single bleiben möchten.

Eine mehrstufige Matchmaking-Phase ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Dreharbeiten für Staffel 3 finden voraussichtlich im Sommer 2026 statt. Sie können sich ab jetzt bei der Produktionsfirma B&BEndemolShine direkt bewerben: https://www.bbendemolshine.ch/alonetogether