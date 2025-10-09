Am 11. Dezember 2025 tritt Sven Ivanic am Arosa Humorfestival auf. Sei mit etwas Glück mit dabei!

Comedy, Berge und Schnee: Bereits zum 34. Mal lockt das Humorfestival nach Arosa – da ist Lachen garantiert! Das Festival findet vom 3. bis 14. Dezember 2025 statt. Du beschreibst dich selbst als humorbegeisterte Person? Mit etwas Glück kannst du das Programm von Sven Ivanic live mitverfolgen.

In seinem neusten Programm «Stilbruch» spricht Sven Ivanic über Widersprüche, die er als Stand-up-Comedian und Jurist, als Rap- und Volksmusikfreund nur allzu gut kennt. Am 11. Dezember 2025 tritt er mit seinem zweiten Soloprogramm im Festivalzelt des Arosa Humorfestival auf. Du möchtest deine Lachmuskeln herausfordern und dir Sven Ivanic nicht entgehen lassen? Dann nimm noch heute an der Ticketverlosung von Radio SRF 3 teil.

Und so geht’s

Fülle das untenstehende Formular bis zum 26. November 2025 mit deinen persönlichen Angaben aus. Gewinnen kannst du 1x 2 Tickets, eine Übernachtungsmöglichkeit sowie zwei Tages-Skipässe.

Wir wünschen viel Glück!