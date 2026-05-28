20 Jahre auf der Bühne: Dieses Jubiläum begeht Helene Fischer mit ihrer «360° Stadion Tour». Am Dienstag, 14. Juli, macht sie Halt im Letzigrund-Stadion in Zürich, und Sie können mit etwas Glück live dabei sein – dank der Ticketverlosung von Radio SRF 1.

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen Europas. Mit Hits wie «Atemlos durch die Nacht» und rund 18 Millionen verkauften Tonträgern prägt sie die deutschsprachige Popmusik seit nun zwei Jahrzehnten.

Ihr Bühnenjubiläum feiert sie im Sommer 2026 im ganz grossen Stil und gibt nach drei Jahren Pause ihr Comeback. Bei der «360° Stadion Tour» entsteht ein Open-Air-Erlebnis der besonderen Art: Zum ersten Mal wird die Sängerin in der Mitte der Stadien stehen – und dem Publikum so nah sein wie noch nie.

So wird auch das Konzert im Zürcher Letzigrund am Dienstag, 14. Juli 2026, zu einem unvergesslichen Abend mit den grössten Hits aus zwei Jahrzehnten.

Sie möchten das Musikspektakel hautnah miterleben? Gewinnen Sie von Radio SRF 1 Sitzplatz-Tickets der besten Kategorie. Füllen Sie einfach das untenstehende Teilnahmeformular bis zum 2. Juli 2026 aus. Wir drücken die Daumen!