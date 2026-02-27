Heute ist Helene Fischer eine der erfolgreichsten Musikerinnen des deutschsprachigen Raums und macht Millionenumsätze – doch vor 20 Jahren begann ihre Bühnenkarriere ganz bescheiden. Ein Rückblick.

Helene Fischer ist ein deutscher Star der Superlative: Ihre Konzerte sind Spektakel von internationalem Format, mit riesigen Bühnenshows und einer Sängerin, die auch kopfüber an Seilen hängend die Töne trifft. Über 18 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Im Jahr 2018 listete das Forbes Magazine Fischer in den Top 10 der bestverdienenden Musikerinnen der Welt.

Das kleine Zirkuspferd

Das Talent zur Selbstdarstellung ist Helene Fischer schon früh gegeben, wie sie selbst sagt: «Ich habe es schon als Kind geliebt, mich zu verkleiden und in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Meine Eltern haben das beobachtet und gemerkt: Hier ist ein kleines Zirkuspferd, das wir nicht bändigen können. Auf jeder Geburtstagsfeier habe ich die Gelegenheit genutzt, etwas vorzuführen, Witze zu erzählen. Ich war schon in jungen Jahren ein Bühnenkind.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Der erste TV-Auftritt. In der ARD Sendung «Das Hochzeitsfest der Volksmusik» tritt Helene Fischer 2005 erstmals vor ein grosses TV-Publikum. An der Seite von Schlagerstar Florian Silbereisen. Bildquelle: ARD. 1 / 10 Legende: Der erste TV-Auftritt In der ARD Sendung «Das Hochzeitsfest der Volksmusik» tritt Helene Fischer 2005 erstmals vor ein grosses TV-Publikum. An der Seite von Schlagerstar Florian Silbereisen. ARD

Bild 2 von 10. Der erste Happy Day. Auch in der Schweiz tritt Helene Fischer bald ins Rampenlicht: 2007 singt sie im Alter von 23 Jahren zum ersten Mal bei «Happy Day». Bildquelle: SRF. 2 / 10 Legende: Der erste Happy Day Auch in der Schweiz tritt Helene Fischer bald ins Rampenlicht: 2007 singt sie im Alter von 23 Jahren zum ersten Mal bei «Happy Day». SRF

Bild 3 von 10. «Das Traumpaar des Deutschen Schlagers». Helene Fischer und Florian Silbereisen waren seit 2008 liiert. Zehn Jahre später gaben sie ihre Trennung bekannt. Bildquelle: Getty Images / Sean Gallup. 3 / 10 Legende: «Das Traumpaar des Deutschen Schlagers» Helene Fischer und Florian Silbereisen waren seit 2008 liiert. Zehn Jahre später gaben sie ihre Trennung bekannt. Getty Images / Sean Gallup

Bild 4 von 10. Mit eigener Show. Seit 2011 hat Helene Fischer ihre eigene TV-Show beim ZDF, die traditionellerweise am 25. Dezember ausgestrahlt wird. Bildquelle: ZDF. 4 / 10 Legende: Mit eigener Show Seit 2011 hat Helene Fischer ihre eigene TV-Show beim ZDF, die traditionellerweise am 25. Dezember ausgestrahlt wird. ZDF

Bild 5 von 10. Liebe am Arbeitsplatz. 2018 gibt Helene Fischer ihre Beziehung zum Luftakrobaten Thomas Seitel bekannt. Er arbeitete für ihre Shows. Seit 2021 sind die beiden verheiratet. Im selben Jahr kam auch ihre erste Tochter Nala zur Welt, im August 2025 ihre zweite Tochter. Bildquelle: Keystone / Rolf Vennenbernd. 5 / 10 Legende: Liebe am Arbeitsplatz 2018 gibt Helene Fischer ihre Beziehung zum Luftakrobaten Thomas Seitel bekannt. Er arbeitete für ihre Shows. Seit 2021 sind die beiden verheiratet. Im selben Jahr kam auch ihre erste Tochter Nala zur Welt, im August 2025 ihre zweite Tochter. Keystone / Rolf Vennenbernd

Bild 6 von 10. In bester Gesellschaft. 2018 listete das Forbes Magazine Helene Fischer in den Top 10 der bestverdienenden Musikerinnen weltweit. Zwischen klingenden Namen wie Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift, Céline Dion oder Pink landete sie auf Platz 8 mit geschätzten 32 Millionen Dollar Einnahmen. Bildquelle: forbes.com. 6 / 10 Legende: In bester Gesellschaft 2018 listete das Forbes Magazine Helene Fischer in den Top 10 der bestverdienenden Musikerinnen weltweit. Zwischen klingenden Namen wie Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift, Céline Dion oder Pink landete sie auf Platz 8 mit geschätzten 32 Millionen Dollar Einnahmen. forbes.com

Bild 7 von 10. Spektakel pur. Auf der «Rausch» Tour 2023 zog Helene Fischer alle Register der Konzerttechnik und sang auch mal festgeschnallt auf einen Roboterarm. Bildquelle: Youtube / Helene Fischer. 7 / 10 Legende: Spektakel pur Auf der «Rausch» Tour 2023 zog Helene Fischer alle Register der Konzerttechnik und sang auch mal festgeschnallt auf einen Roboterarm. Youtube / Helene Fischer

Bild 8 von 10. Körperliche Höchstleistungen. Helene singt in jeder Lebenslage – auch kopfüber im Spagat. Bildquelle: Keystone / Rolf Vennenbernd. 8 / 10 Legende: Körperliche Höchstleistungen Helene singt in jeder Lebenslage – auch kopfüber im Spagat Keystone / Rolf Vennenbernd

Bild 9 von 10. Und es hat «klonk» gemacht. Bei einem Konzert in Hannover im Juni 2023 schlägt sich Helene Fischer die Stirne am Trapez auf und muss mit einer blutenden Platzwunde die Show abbrechen. Bildquelle: TikTok / oliverpocher, TikTok / v.i.p._is_here. 9 / 10 Legende: Und es hat «klonk» gemacht Bei einem Konzert in Hannover im Juni 2023 schlägt sich Helene Fischer die Stirne am Trapez auf und muss mit einer blutenden Platzwunde die Show abbrechen TikTok / oliverpocher, TikTok / v.i.p._is_here

Bild 10 von 10. Mittendrin statt nur dabei. Helene Fischers «360° Stadion-Tour» soll nicht von noch spektakulärerer Artistik leben, sondern von einer Bühne mitten im Publikum, die von allen Seiten sichtbar ist. Bildquelle: Live Nation. 10 / 10 Legende: Mittendrin statt nur dabei Helene Fischers «360° Stadion-Tour» soll nicht von noch spektakulärerer Artistik leben, sondern von einer Bühne mitten im Publikum, die von allen Seiten sichtbar ist. Live Nation Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ihre Talente soll eine dreijährige Ausbildung zur Musicaldarstellerin bündeln, die Helene Fischer 2003 abschliesst. Doch weil ihre Mutter nebenbei auch Demosongs an Musikproduzenten und Manager schickt, landet Helene schliesslich im Musikgeschäft. Mit 21 Jahren ergattert sie einen ersten grossen Fernsehauftritt an der Seite von Florian Silbereisen.

Das «Traumpaar des Deutschen Schlagers»

Mit Silbereisen ist Helene Fischer ab 2008 auch liiert – zehn Jahre lang gelten die beiden als das «Traumpaar des Deutschen Schlagers». Das Bild zerbricht 2018, als Fischer mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel zusammenkommt, dem Vater ihrer Kinder.

Ihn lernt sie bei der Arbeit an ihren Bühnenshows kennen, die immer aufwändiger inszeniert und mit akrobatischen Elementen angereichert werden. Höhepunkt dieser Entwicklung ist die «Rausch» Tournee von 2023, die sie zusammen mit dem Cirque du Soleil konzipiert.

Die Tücken des Trapez

Doch die akrobatischen Einlagen haben ihre Tücken: Bei den Proben zur Tour bricht sich Helene Fischer eine Rippe, der Start muss verschoben werden. Und während eines Konzertes in Hannover im Juni 2023 schlägt sie den Kopf am Trapez an und muss den Auftritt mit einer blutenden Platzwunde vorzeitig beenden.

Ich habe mich bewusst gegen neues, verrücktes Akrobatisches entschieden

Für die kommende Tournee im Sommer 2026 will es die zweifache Mutter etwas ruhiger angehen lassen. Es werden die ersten Stadionkonzerte nach ihrem «Mutterschaftsurlaub» in der zweiten Jahreshälfte 2025. «Ich habe mich für diese kommende Tournee bewusst dagegen entschieden, nochmals danach zu suchen, was wir akrobatisches neues verrücktes auf die Beine stellen können», erklärt Fischer. «Ich will 20 Jahre Bühnenjubiläum feiern, die Fans kommen an erster Stelle, es geht um die Musik und was uns verbindet.»

Der Luxus des Langsamen

In diesen 20 Jahren hatte Helene Fischer Zeit, zu wachsen. Ein Privileg, das sie bei jungen Talenten heute kaum mehr sieht: «Ich habe die kleinsten Stadtfeste gemacht und durfte so erst mal gucken: Wie fühlt es sich an?» Es habe viele Jahre gedauert bis sie wusste, was sie machen will.

Man gibt den Jungen keine Zeit mehr zu reifen

«Heute hat kein junger Künstler mehr diese Zeit, da gibt's nur: Funktioniert's sofort? Wenn nicht, bist du raus. Das finde ich wahnsinnig schade. Man gibt den Jungen keine Zeit mehr zu reifen und Erfahrungen zu sammeln.»