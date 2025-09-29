Im Oktober feiern die Radys ihr 40 jähriges Bühnenjubiläum. Wir verlosen Tickets für die beiden Konzerte in Emmen und mit etwas Glück können Sie mit Ihrer Begleitung an einem der beiden Auftritte dabei sein.

Sie möchten zusammen mit den Radys ihr 40 jähriges Bühnenjubiläum feiern?

Dann füllen Sie das Anmeldeformular aus und kreuzen Sie an, an welchem Datum Sie dabei sein möchten.

Mit etwas Glück sind Sie und Ihre Begleitung schon bald an einem der Konzerte im Festsaal Le Théatre in Emmen.

Die Verlosung dauert bis zum 5. Oktober 2025 um 23.59 Uhr.

Viel Glück!

Die Gewinner:innen werden per Mail vom SRF Ticketing benachrichtigt.

