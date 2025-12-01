Am 13. Dezember 2025 kommt Christoph Walter mit seinem Orchester nach Aarau und Sie haben die Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Radio SRF Musikwelle verlost Sitzplatz-Tickets für das Konzert. Versuchen Sie Ihr Glück und geniessen Sie vielleicht schon bald einen magischen Musikabend.

Das Christoph Walter Orchestra ist auch im Jahr 2025 mit seiner traditionellen «It’s Christmas Time Tour» zurück in der Schweiz. Gemeinsam mit Nelly Patty und weiteren besonderen Gästen sorgt das Ensemble für festliche Stimmung – lassen Sie sich verzaubern!

Sie möchten das Christoph Walter Orchestra live erleben? Dann füllen Sie das Anmeldeformular mit Ihrem Vor- und Nachnamen sowie Ihrer E-Mail-Adresse aus. Der Verlosungszeitraum dauert vom 1. bis zum 7. Dezember 2025.

Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.