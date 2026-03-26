Der Circus Knie gastiert 2026 wieder auf dem Sechseläutenplatz in Zürich und Sie können mit etwas Glück einen einzigartigen Abend erleben. Wir verlosen ein exklusives Package mit Backstage-Einblicken, Verpflegung, den besten Sitzplätzen und einem besonderen Auftritt von Comedian Kaya Yanar.

Sie haben die Chance, die neue Show des Circus Knie mit Ihrer Begleitung von den besten Sitzplätzen aus und mit besonderen Extras zu erleben. Wir verlosen ein exklusives Erlebnis-Package für die Vorstellung am 13. Mai 2026, das Ihnen nebst einem Blick hinter die Kulissen und bester Aussicht in die Manege auch einen besonderen Show-Moment ermöglicht: Kaya Yanar tritt an diesem Abend live im Circus Knie auf.

Das erwartet Sie und Ihre Begleitung: Box aufklappen Box zuklappen Backstage-Einblicke: Erleben Sie den Circus Knie dort, wo sonst nur Artist:innen und Crew unterwegs sind.

Verpflegung: Geniessen Sie Snacks und Getränke vor der Show oder in der Pause.

Zwei Tickets der Kategorie A: Freuen Sie sich auf beste Sicht und ein unvergessliches Zirkus-Erlebnis.

Special Guest: Kaya Yanar – der bekannte Comedian sorgt an diesem Abend für zusätzliche Unterhaltung.

So nehmen Sie teil:

Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 26. April 2026 aus und gehören Sie mit etwas Glück schon bald zu den Gewinner:innen, die per E-Mail benachrichtigt werden.

Wir drücken Ihnen die Daumen!