Sie haben die Chance, die neue Show des Circus Knie mit Ihrer Begleitung von den besten Sitzplätzen aus und mit besonderen Extras zu erleben. Wir verlosen ein exklusives Erlebnis-Package für die Vorstellung am 13. Mai 2026, das Ihnen nebst einem Blick hinter die Kulissen und bester Aussicht in die Manege auch einen besonderen Show-Moment ermöglicht: Kaya Yanar tritt an diesem Abend live im Circus Knie auf.
Das erwartet Sie und Ihre Begleitung:
- Backstage-Einblicke: Erleben Sie den Circus Knie dort, wo sonst nur Artist:innen und Crew unterwegs sind.
- Verpflegung: Geniessen Sie Snacks und Getränke vor der Show oder in der Pause.
- Zwei Tickets der Kategorie A: Freuen Sie sich auf beste Sicht und ein unvergessliches Zirkus-Erlebnis.
- Special Guest: Kaya Yanar – der bekannte Comedian sorgt an diesem Abend für zusätzliche Unterhaltung.
So nehmen Sie teil:
Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 26. April 2026 aus und gehören Sie mit etwas Glück schon bald zu den Gewinner:innen, die per E-Mail benachrichtigt werden.
Wir drücken Ihnen die Daumen!
Über den Circus Knie
Der Circus Knie zählt zu den traditionsreichsten Zirkussen Europas und begeistert jedes Jahr mit einer neuen Show voller Artistik, Humor und Emotionen. Die Mischung aus moderner Inszenierung und klassischer Zirkus-Magie macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Auch 2026 dürfen Sie sich auf eine Show freuen, die Gross und Klein verzaubert.