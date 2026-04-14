DJ BoBo geht 2026 mit seiner spektakulären neuen Show «The Great Adventure» auf Tour. Versuchen Sie Ihr Glück und vielleicht sind Sie schon bald live mit Radio SRF 1 dabei.

Mit «The Great Adventure» startet DJ BoBo 2026 in eine neue Dimension der Live‑Unterhaltung. Nach zwei Jahren intensiver Planung erwartet das Publikum eine der aufwendigsten Arena‑Shows Europas mit beeindruckendem Bühnenbild, atemberaubenden Videoeffekten, einzigartigen Kostümen und spektakulären Choreografien.

Sie möchten hautnah dabei sein und DJ BoBo live erleben? Dann füllen Sie bis zum 26. April 2026 das Anmeldeformular aus. Mit etwas Glück gewinnen Sie Sitzplatztickets für den Tour‑Stop in der Schweiz.

Wir wünschen viel Glück.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.