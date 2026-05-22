Zum Eidgenössischen Schützenfest in Chur am 13. Juni 2026 wird eine besondere Einladung verlost: ein Verpflegungsgutschein im Wert von CHF 50.– sowie zwei Konzerttickets für Megawatt. Der Festumzug selbst ist kostenlos, das Erlebnis bleibt dennoch einzigartig.

Am 13. Juni 2026 verwandelt sich Chur in eine festliche Bühne, wenn das Eidgenössische Schützenfest seinen grossen Festumzug feiert. Auch wenn der Umzug selbst kostenlos ist, möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, diesen besonderen Tag noch genussvoller zu erleben.

Wir verlosen eine Einladung für zwei Personen, die Ihren Besuch am Schützenfest zusätzlich bereichert: Sie erhalten einen Verpflegungsgutschein im Wert von CHF 50.–, mit dem Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen können. Ausserdem schenken wir Ihnen zwei Konzerttickets für die Schützenparty mit Megawatt. Perfekt, um den Festtag mit energiegeladener Schweizer Rockmusik ausklingen zu lassen.

Nehmen Sie bis am Sonntag, den 7. Juni 2026 an der Verlosung teil und sichern Sie sich die Chance auf ein Erlebnis, das Tradition, Musik und Feststimmung verbindet.

Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.