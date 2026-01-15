Die romantische Komödie «Ewigi Liebi» kommt bald in die Kinos und Sie können sie bei einer exklusiven Vorpremiere erleben. Vom 6. bis 10. Februar 2026 finden in der ganzen Deutschschweiz Vorpremieren statt. Haben Sie Lust auf einen unvergesslichen Kinoabend voller Humor, Nostalgie und Schweizer Pop-Hits? Dann sichern Sie sich jetzt Ihre Chance auf 2 Tickets!
An fünf Orten in der Deutschschweiz
- Freitag, 06.02.2026 um 20.00 Uhr im Scala, St. Gallen
- Samstag, 07.02.2026 um 18.00 Uhr im Quinnie, Bern
- Sonntag, 08.02.2026 um 14.00 Uhr im blue, Chur
- Montag, 09.02.2026 um 19.30 Uhr im KinoKoni, Basel
moderiert von Ralph Wicki
- Dienstag, 10.02.2026 um 12.15 Uhr im Arthouse Le Paris, Zürich
moderiert von Mike La Marr
Füllen Sie bis zum 26. Januar 2026, 23.59 Uhr das Verlosungsformular aus und mit etwas Glück sitzen Sie schon bald mit Ihrer Begleitung im Kinosaal, Popcorn in der Hand und Vorfreude im Bauch.
Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.
Wir drücken Ihnen die Daumen!
Über den Film «Ewigi Liebi»
«Ewigi Liebi» erzählt die berührende und humorvolle Geschichte von Daneli und Heidi, die sich einst liebten – und 30 Jahre später überraschend die Chance erhalten, in ihre Vergangenheit zurückzureisen. Können sie ihr gemeinsames Glück doch noch finden?
Die Komödie verbindet Zeitreise-Charme, Herzschmerz, zweite Chancen und einige der grössten Deutschschweizer Pop-Hits der letzten Jahrzehnte.
Daneli führt heute einen Plattenladen in Zürich, Heidi eine Immobilienfirma und ausgerechnet sie ist verantwortlich dafür, dass sein Laden saniert werden muss. Alte Gefühle, alte Wunden und eine grosse Frage:
Was wäre, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte?