Wir verlosen Tickets für exklusive Vorpremieren von «Ewigi Liebi» vom 06.02. bis 10.02.2026 in diversen Orten in der Deutschschweiz. Sie haben Lust, diesen Film im Kino zu schauen? Dann nehmen Sie jetzt an unserer Ticketverlosung teil!

Die romantische Komödie «Ewigi Liebi» kommt bald in die Kinos und Sie können sie bei einer exklusiven Vorpremiere erleben. Vom 6. bis 10. Februar 2026 finden in der ganzen Deutschschweiz Vorpremieren statt. Haben Sie Lust auf einen unvergesslichen Kinoabend voller Humor, Nostalgie und Schweizer Pop-Hits? Dann sichern Sie sich jetzt Ihre Chance auf 2 Tickets!

An fünf Orten in der Deutschschweiz Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 06.02.2026 um 20.00 Uhr im Scala, St. Gallen

Samstag, 07.02.2026 um 18.00 Uhr im Quinnie, Bern

Sonntag, 08.02.2026 um 14.00 Uhr im blue, Chur

Montag, 09.02.2026 um 19.30 Uhr im KinoKoni, Basel

moderiert von Ralph Wicki

moderiert von Ralph Wicki Dienstag, 10.02.2026 um 12.15 Uhr im Arthouse Le Paris, Zürich

moderiert von Mike La Marr

Füllen Sie bis zum 26. Januar 2026, 23.59 Uhr das Verlosungsformular aus und mit etwas Glück sitzen Sie schon bald mit Ihrer Begleitung im Kinosaal, Popcorn in der Hand und Vorfreude im Bauch.

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.

Wir drücken Ihnen die Daumen!