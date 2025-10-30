Urs Gredig empfängt in «Gredig direkt – Menschen 2025» eine vielfältige Runde an Gästen, welche das Jahr 2025 auf unterschiedlichste Weise geprägt haben, oder denen Spezielles widerfahren ist.

Seien Sie im Studio dabei für die Aufzeichnung, wenn Urs Gredig am Freitag, 12. Dezember 2025 (ab 18:30 Uhr), hochkarätige Prominente und PolitikerInnen oder die unbekannten Menschen hinter den Schlagzeilen empfängt – das Jahr 2025 war in vielerlei Hinsicht eine Achterbahnfahrt der Ereignisse und Gefühle.

Urs Gredig lässt mit Sandra Studer, Hazel Brugger, BR Martin Pfister, Armon Orlik, Lia Wälti, Maja Riniker, Carlos Leal und weiteren Gästen die spannendsten und emotionalsten Momente 2025 noch einmal Revue passieren.

Die maximale Anzahl an Tickets ist auf vier pro Bestellung beschränkt. Falls Sie mehr benötigen, schreiben Sie uns einen Kommentar im Feld «Bemerkung» und wir melden uns gerne direkt bei Ihnen.

Ausgestrahlt wird diese Sendung am Freitag dem 26.12.2025 um 20:10 Uhr auf SRF 1.

