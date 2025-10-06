Die Berner Mundart Band Halunke rund um Anja und Christian Häni spielt im Herbst 2025 die 15-Jahre Jubiläumstour. Radio SRF 1 verlost verschiedene Tickets für die Tour.

Die beliebtesten Werke und neue Songs in der mitreissenden Liveshow von Halunke: Feiern Sie das 15-jährige Bestehen der Berner Mundartband und seien Sie live dabei.

Sie möchten sich die Jubiläumstour von Halunke nicht entgehen lassen? Um an der Ticketverlosung für ein Konzert der Jubiläumstour teilzunehmen, müssen Sie lediglich das Anmeldeformular ausfüllen.

Die Verlosung dauert bis zum 20. Oktober 2025 um 12.00 Uhr.

Wir drücken die Daumen!

Ein VIP-Paket gewinnen Box aufklappen Box zuklappen Zusätzlich zu den Tickets für das Konzert sind im VIP-Package eine Backstage-Führung inkl. Meet & Greet mit der Band enthalten (ca. 30min vor Türöffnung). Es handelt sich bei allen Tickets um Stehplätze.

Die Gewinner:innen werden von SRF Ticketing per Mail benachrichtigt.