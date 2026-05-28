Das 21. Heirassa-Festival verspricht zahlreiche Höhepunkte: Vom 4. bis 7. Juni 2026 begeistern rund 43 Formationen in 17 Konzertlokalen in Weggis am Vierwaldstättersee. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Konzerte und echte Volksmusiktradition in einzigartiger Atmosphäre.

Vom 4. bis 7. Juni 2026 verwandelt sich Weggis erneut in eine Bühne für das 21. Heirassa-Festival – dem grössten Volksmusikfest der Schweiz. Über 200 Musikantinnen und Musikanten sorgen mit mehr als 100 Stunden Musik für unvergessliche Konzertmomente. Das Programm begeistert mit traditioneller Volksmusik ebenso wie mit überraschenden, modernen Klängen und vereint bekannte Grössen und junge Talente.

Herzstück ist der stimmungsvolle Pavillon am See, wo zahlreiche Highlights stattfinden. Besondere Konzerte, etwa in der Villa Senar oder die beliebte Heirassa-Matinée, machen das Festival zu einem einzigartigen Erlebnis.

So nehmen Sie an der Ticketverlosung teil:

Füllen Sie das untenstehende Teilnahmeformular bis zum 2. Juni 2026 aus.

Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.