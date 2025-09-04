Vier Landessprachen, zahlreiche Dialekte, Kulturen, Landschaften und Klimazonen: Die Schweiz ist geprägt von Vielfalt. Doch was hält unsere Gesellschaft zusammen? Und welche Rolle spielt die SRG dabei? Darüber möchten wir mit euch sprechen – direkt vor Ort, in eurer Region, mit bekannten Gesichtern der SRG sowie Journalist:innen von SRF, RTS, RSI und RTR.
Die Eventserie ist Teil des SRG-Dialogs «Zusammenhalt». Die SRG hat vom Bund den Auftrag, den Dialog mit der Bevölkerung zu führen. Deshalb organisiert sie regelmässig thematische Dialogformate – etwa zur Kultur (2023/24) oder zu den Erwartungen junger Menschen (2022/23). Bereits über 2300 Personen haben sich an einer Umfrage zum Thema «Zusammenhalt» beteiligt – 72% sehen die SRG dabei als wichtige Akteurin gegen gesellschaftliche Spaltung. Diesen Dialog führen wir nun vor Ort weiter.
Jetzt anmelden und mitreden
Therwil (BL)
10. September 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Café Alti Schrinerei, Teichstrasse 4, 4106 Therwil
Vor Ort: Sandro Brotz (SRF) & Matthias Kündig (SRF)
Andelfingen (ZH)
17. September 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Restaurant Spätzlipfanne, Thurtalstrasse 3, 8450 Andelfingen
Vor Ort: Nathalie Christen (SRF) & Dominik Meier (SRF)
Appenzell (AI)
18. September 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
S'Plätzli, Hauptgasse 5, 9050 Appenzell
Vor Ort: Arthur Honegger (SRF)
Interlaken (BE)
30. September 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Restaurant Goldener Anker, Marktgasse 57, 3800 Interlaken
Vor Ort: Urs Leuthard (SRF) & Matthias Kündig (SRF)
Klosters (GR)
2. Oktober 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Restaurant Miraina, Landstrasse 159, 7250 Klosters
Vor Ort: Sandro Brotz (SRF) & Christina Scheidegger (SRF)
Netstal (GL)
7. Oktober 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Gasthof Bären, Landstrasse 26, 8754 Netstal
Vor Ort: Urs Leuthard (SRF)
Stans (NW)
9. Oktober 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Restaurant Engel, Dorfplatz 1, 6370 Stans
Vor Ort: Nathalie Christen (SRF) & Fredy Gsteiger (SRF)
Kriegstetten (SO)
16. Oktober 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Restaurant Sternen, Hauptstrasse 61, 4566 Kriegstetten
Vor Ort: Susanne Wille (SRG) & Fredy Gsteiger (SRF)
Glis (VS)
21. Oktober 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Zunftstube Glis, Dorfplatz, 3902 Glis
Vor Ort: Barbara Lüthi (SRF) & Dominik Meier (SRF)
Villmergen (AG)
23. Oktober 2025 | 19.00 – 21.00 Uhr
Wirtshaus zur Brauerei, Mattenweg 1, 5612 Villmergen
Vor Ort: Arthur Honegger (SRF) & Christina Scheidegger (SRF)