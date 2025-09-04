In Beizen in der ganzen Schweiz diskutieren bekannte Gesichter der SRG sowie Journalist:innen von SRF mit euch über Medien, Gesellschaft und die Rolle der SRG für den Zusammenhalt.

Vier Landessprachen, zahlreiche Dialekte, Kulturen, Landschaften und Klimazonen: Die Schweiz ist geprägt von Vielfalt. Doch was hält unsere Gesellschaft zusammen? Und welche Rolle spielt die SRG dabei? Darüber möchten wir mit euch sprechen – direkt vor Ort, in eurer Region, mit bekannten Gesichtern der SRG sowie Journalist:innen von SRF, RTS, RSI und RTR.

Die Eventserie ist Teil des SRG-Dialogs «Zusammenhalt». Die SRG hat vom Bund den Auftrag, den Dialog mit der Bevölkerung zu führen. Deshalb organisiert sie regelmässig thematische Dialogformate – etwa zur Kultur (2023/24) oder zu den Erwartungen junger Menschen (2022/23). Bereits über 2300 Personen haben sich an einer Umfrage zum Thema «Zusammenhalt» beteiligt – 72% sehen die SRG dabei als wichtige Akteurin gegen gesellschaftliche Spaltung. Diesen Dialog führen wir nun vor Ort weiter.

