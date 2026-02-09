Die SRF-Sendung «Tagesgespräch» feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Seit einem Vierteljahrhundert ist sie die meistgehörte politische Talksendung der Schweiz.

Am 31. März 2026 feiern wir dieses Jubiläum mit einer Spezialausgabe – live aus dem grossen Saal des Radiostudios Bern und vor Publikum. Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein.

Auf der Bühne findet ein Podium mit den beiden Gästen statt, die in den letzten 25 Jahren am häufigsten im «Tagesgespräch» zu Gast waren. Die ehemalige Nationalratspräsidentin Christa Markwalder (FDP) und Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger (SP) waren beide rund ein Dutzend Mal in der Sendung – sie sind die absoluten Spitzenreiter. Wir freuen uns sehr, sie zu diesem Anlass begrüssen zu dürfen.

Ebenfalls zu Gast ist Benedikt Schmid. Der Präsident der Partei Junge Mitte Schweiz ist genau gleich alt wie das «Tagesgespräch». In der Sendung hatte er seinen ersten nationalen Auftritt und macht seither als Politiker Karriere.

Musikalisch umrahmt wir das Jubiläum von Erika Stucky (Jazz, Blues, Folklore und Jodel).

Gerne laden wir Sie vor der Live-Sendung zu einem Lunch ein und im Anschluss zu einem gemütlichen Austausch bei Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist gratis.

Zeitlicher Ablauf: 11.50 – 14.00 Uhr (Studioführung, Live-Sendung, Fragerunde)

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