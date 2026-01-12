Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Emotionen, grosser Melodien und unvergesslicher Momente vor. Eros Ramazzotti kommt am 16. März 2026 ins Hallenstadion Zürich und Sie haben die Chance, live dabei zu sein, wenn seine grössten Hits den Saal erfüllen und das Publikum gemeinsam mitsingt.

Wir verlosen Tickets für dieses besondere Konzert. Stellen Sie sich vor, wie die ersten Töne erklingen, das Licht die Bühne flutet und Sie mitten in dieser einzigartigen Atmosphäre stehen. Ein Erlebnis, das man nicht streamen kann – man muss es fühlen.

Wenn Sie sich dieses Highlight nicht entgehen lassen möchten, nehmen Sie jetzt an der Verlosung teil: Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 29. Januar 2026 aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf einen unvergesslichen Konzertabend.

Wir drücken die Daumen!