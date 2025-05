Vom 1. bis 6. Juli 2025 findet das St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz (SO) statt.

Anfang Juli feiert das St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz (SO) sein 20-jähriges Bestehen mit einer besonderen Jubiläumsausgabe. Mit etwas Glück kannst du die zwei Riesen-Acts Dabu Fantastic und Roxette live hören: Radio SRF 1 und Radio SRF 3 verlosen Tickets für den Freitag, 4. Juli 2025.

Ein 20. Geburtstag muss ordentlich gefeiert werden! Sei am 4. Juli 2025 an einem Abend der Jubiläumsausgabe des St. Peter at Sunset Festival mit dabei. Dabu Fantastic sind seit Herbst 2024 mit ihrem Programm «Ciao Baby, Ciao» auf Tour, die Tickets waren in Windeseile ausverkauft. Das Festival ist deine letzte Chance, die Band in diesem Jahr noch live zu sehen. Zudem kannst du Roxette das erste Mal mit ihrer neuen Frontsängerin Lena Philipsson spielen hören.

Und so bist du mit dabei

Klingt nach einem einmaligen Erlebnis? Dann fülle das untenstehende Kontaktformular aus und mit etwas Glück gewinnst du Tickets für dich und deine Begleitperson. Die Verlosung dauert bis zum 17. Juni 2025 um 23.59 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten die Tickets per Post zugeschickt. Viel Glück!

Die zwei Acts

