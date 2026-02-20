Stellen Sie sich vor: Ein Samstagmorgen in Luzern, der Duft von frisch geschmolzener Schokolade in der Luft und direkt neben Ihnen der Mundartsänger KUNZ. Gemeinsam mit ihm, Ihrer Begleitung und einer kleinen Gruppe Radio SRF 1-Hörer:innen haben Sie die Gelegenheit, Ihren eigenen Schokoladen-Osterhasen zu giessen.
Sie möchten dieses Erlebnis sowie zwei Tickets für das KUNZ-Konzert im April gewinnen? Dann füllen Sie das Teilnahmeformular bis zum 1. März 2026 aus und mit etwas Glück erhalten Sie schon bald eine Benachrichtigung von uns.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Das können Sie gewinnen:
Osterhasen-Giessen mit KUNZ
Samstag, den 7. März 2026, von 09.00 bis 11.00 Uhr in Luzern
Sie giessen gemeinsam Osterhasen, kommen ins Gespräch und erleben KUNZ in einem ganz persönlichen Rahmen.
Tickets für das KUNZ-Konzert
Nebst dem Gästeerlebnis erhalten Sie zwei Tickets für das Konzert am 18. April 2026 in der Schüür Luzern.