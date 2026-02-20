Vor dem Tourstart von «Stadt Land Fluss Poet» haben Sie am Samstag, den 7. März 2026 die einmalige Möglichkeit, gemeinsam mit KUNZ Osterhasen zu giessen.

Stellen Sie sich vor: Ein Samstagmorgen in Luzern, der Duft von frisch geschmolzener Schokolade in der Luft und direkt neben Ihnen der Mundartsänger KUNZ. Gemeinsam mit ihm, Ihrer Begleitung und einer kleinen Gruppe Radio SRF 1-Hörer:innen haben Sie die Gelegenheit, Ihren eigenen Schokoladen-Osterhasen zu giessen.

Sie möchten dieses Erlebnis sowie zwei Tickets für das KUNZ-Konzert im April gewinnen? Dann füllen Sie das Teilnahmeformular bis zum 1. März 2026 aus und mit etwas Glück erhalten Sie schon bald eine Benachrichtigung von uns.



Wir wünschen Ihnen viel Glück!