 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Mundartsänger KUNZ
Legende: Amanda Nikolic

Inhalt

KUNZ Exklusives Gästeerlebnis mit KUNZ inkl. Konzerttickets gewinnen

Vor dem Tourstart von «Stadt Land Fluss Poet» haben Sie am Samstag, den 7. März 2026 die einmalige Möglichkeit, gemeinsam mit KUNZ Osterhasen zu giessen.

20.02.2026, 09:38

Teilen

Stellen Sie sich vor: Ein Samstagmorgen in Luzern, der Duft von frisch geschmolzener Schokolade in der Luft und direkt neben Ihnen der Mundartsänger KUNZ. Gemeinsam mit ihm, Ihrer Begleitung und einer kleinen Gruppe Radio SRF 1-Hörer:innen haben Sie die Gelegenheit, Ihren eigenen Schokoladen-Osterhasen zu giessen.

Sie möchten dieses Erlebnis sowie zwei Tickets für das KUNZ-Konzert im April gewinnen? Dann füllen Sie das Teilnahmeformular bis zum 1. März 2026 aus und mit etwas Glück erhalten Sie schon bald eine Benachrichtigung von uns.


Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Das können Sie gewinnen:

Box aufklappen Box zuklappen

Osterhasen-Giessen mit KUNZ
Samstag, den 7. März 2026, von 09.00 bis 11.00 Uhr in Luzern
Sie giessen gemeinsam Osterhasen, kommen ins Gespräch und erleben KUNZ in einem ganz persönlichen Rahmen.

Tickets für das KUNZ-Konzert
Nebst dem Gästeerlebnis erhalten Sie zwei Tickets für das Konzert am 18. April 2026 in der Schüür Luzern.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)