Vom 3. bis 5. April verwandelt sich das Skigebiet Arosa Lenzerheide erneut in eine grosse Open-Air-Bühne: Bis zu 21 Konzerte auf 11 Locations warten auf dich.

Special-Package für die Bergkonzerte in Arosa und der Lenzerheide

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Wir verlosen exklusive Special-Packages inklusive Übernachtung und Skipässen – perfekt für alle, die neben dem Tanzen auch noch ein letztes Mal die Ski anschnallen möchten.

Das gibt es zu gewinnen: Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 03.04. bis Samstag, 04.04.2026: Zwei Festivalpässe für die Bergkonzerte

Zwei Skitagespässe

Ein Abendessen für zwei Personen am Freitagabend, 03.04.2026 im Hotel

Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer vom Freitag auf Samstag im Hotel Home Arosa Samstag, 04.04. bis Sonntag, 05.04.2026: Zwei Festivalpässe für die Bergkonzerte

Zwei Skitagespässe

Ein Abendessen für zwei Personen am Samstagabend, 04.04.2026 im Hotel

Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer vom Samstag auf Sonntag im Hotel Schweizerhof Lenzerheide

Du möchtest dir dieses Erlebnis nicht entgehen lassen?

Dann fülle jetzt das Anmeldeformular bis zum 29. März 2026 mit deinem Wunschdatum aus und mit etwas Glück verbringst du das Osterwochenende am diesjährigen Live is Life Festival.



Wir wünschen viel Glück!

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.