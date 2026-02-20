Wir verlosen exklusive Special-Packages inklusive Übernachtung und Skipässen – perfekt für alle, die neben dem Tanzen auch noch ein letztes Mal die Ski anschnallen möchten.
Das gibt es zu gewinnen:
Freitag, 03.04. bis Samstag, 04.04.2026:
- Zwei Festivalpässe für die Bergkonzerte
- Zwei Skitagespässe
- Ein Abendessen für zwei Personen am Freitagabend, 03.04.2026 im Hotel
- Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer vom Freitag auf Samstag im Hotel Home Arosa
Samstag, 04.04. bis Sonntag, 05.04.2026:
- Zwei Festivalpässe für die Bergkonzerte
- Zwei Skitagespässe
- Ein Abendessen für zwei Personen am Samstagabend, 04.04.2026 im Hotel
- Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer vom Samstag auf Sonntag im Hotel Schweizerhof Lenzerheide
Du möchtest dir dieses Erlebnis nicht entgehen lassen?
Dann fülle jetzt das Anmeldeformular bis zum 29. März 2026 mit deinem Wunschdatum aus und mit etwas Glück verbringst du das Osterwochenende am diesjährigen Live is Life Festival.
Wir wünschen viel Glück!
Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.