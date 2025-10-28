Ende Oktober stellte Riana, die «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin 2024, ihr Debutalbum in einer Livesession von «SRF 3 Punkt CH» vor. Mit dabei waren acht Fans der Schweizer Musikerin.

Ende Oktober erlebten acht Fans von Riana einen unvergesslichen Abend: Sie lernten die «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin 2024 in intimer Atmosphäre persönlich kennen. Zudem gehörten sie zu den Ersten, die gleich vier brandneuen Songs der sympathischen Appenzellerin live lauschen durften.

Das Debutalbum «Mi sölbe seh» der Schweizer Musikerin Riana handelt vom Weg der Selbstfindung und dem Wunsch nach innerem Frieden. Im Erstlingswerk lässt die Künstlerin ihre Fans tief in ihr Leben eintauchen – ebenso am 16. Oktober 2025.

An diesem Abend stellte Riana das brandneue Album zum ersten Mal in einer Livesession von «SRF 3 Punkt CH» vor und sprach offen übers Sich-selbst-sein. Mit dabei waren acht Fans des «SRF 3 Best Talent» 2024, die sich dank ihrem Verlosungsglück im Vorfeld ein Ticket für den exklusiven Event sicherten.

Neue Hits und persönliche Momente

Die glücklichen Gewinner:innen wurden von Radio SRF 3 Moderatorin Anna Zöllig herzlich im Radiostudio empfangen, in dem die Livesession mit Riana stattfand. Vor Ort hörten sie zum ersten Mal vier Songs des neuen Albums und konnten während einem Liveinterview der Appenzellerin mit dabei sein. Ein einmaliges Erlebnis! Sogar ein, zwei Zitate der Fans schafften es in die Live-Sendung.

Anschliessend begleitete Anna Zöllig die acht Gäste und Riana in die Radio Hall zum gemeinsamen Apéro. Dieser war ein absoluter Hingucker: Getreu dem Heimatskanton der Sängerin erschien er ganz im Appenzeller-Stil und es warteten leckere Appenzeller Spezialitäten auf die Gäste. In ungezwungener Atmosphäre konnten sich die Fans mit Riana und ihrer Band austauschen und erhielten spannende Einblicke ins Musikerleben.

Rianas Livesession im «SRF 3 Punkt CH»