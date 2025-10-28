Das Debutalbum «Mi sölbe seh» der Schweizer Musikerin Riana handelt vom Weg der Selbstfindung und dem Wunsch nach innerem Frieden. Im Erstlingswerk lässt die Künstlerin ihre Fans tief in ihr Leben eintauchen – ebenso am 16. Oktober 2025.
An diesem Abend stellte Riana das brandneue Album zum ersten Mal in einer Livesession von «SRF 3 Punkt CH» vor und sprach offen übers Sich-selbst-sein. Mit dabei waren acht Fans des «SRF 3 Best Talent» 2024, die sich dank ihrem Verlosungsglück im Vorfeld ein Ticket für den exklusiven Event sicherten.
Neue Hits und persönliche Momente
Die glücklichen Gewinner:innen wurden von Radio SRF 3 Moderatorin Anna Zöllig herzlich im Radiostudio empfangen, in dem die Livesession mit Riana stattfand. Vor Ort hörten sie zum ersten Mal vier Songs des neuen Albums und konnten während einem Liveinterview der Appenzellerin mit dabei sein. Ein einmaliges Erlebnis! Sogar ein, zwei Zitate der Fans schafften es in die Live-Sendung.
Anschliessend begleitete Anna Zöllig die acht Gäste und Riana in die Radio Hall zum gemeinsamen Apéro. Dieser war ein absoluter Hingucker: Getreu dem Heimatskanton der Sängerin erschien er ganz im Appenzeller-Stil und es warteten leckere Appenzeller Spezialitäten auf die Gäste. In ungezwungener Atmosphäre konnten sich die Fans mit Riana und ihrer Band austauschen und erhielten spannende Einblicke ins Musikerleben.
Rianas Livesession im «SRF 3 Punkt CH»
-
Bild 1 von 5. Gute Stimmung während der Livesession im Radiostudio mit Riana, Moderatorin Anna Zöllig und den acht Fans. Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 5. Riana sprach im Liveinterview offen über die Schwierigkeit des Sich-selbst-seins und stellte ihr Debutalbum vor. Bildquelle: SRF.
-
Bild 3 von 5. Der anschliessende Apéro war ganz im Stil des Heimatskantons der Schweizer Sängerin gestaltet und es warteten leckere Appenzeller Spezialitäten auf die Gäste. Bildquelle: SRF.
-
Bild 4 von 5. In ungezwungener Atmosphäre konnten die Fans Riana und ihre Band besser kennenlernen und Fragen über das Musikerleben stellen. Bildquelle: SRF.
-
Bild 5 von 5. Die glücklichen Gesichter zeigen, dass der Abend ein voller Erfolg war! Bildquelle: SRF.