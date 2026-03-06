Das Erfolgsmusical «Mamma Mia!» kommt 2026 erstmals in einer schweizerdeutschen Fassung auf die Bühne – und Sie können live dabei sein.

Wir verlosen zwei Ticketgutscheine, die Sie nach dem Gewinn für eine Vorstellung Ihrer Wahl zwischen dem 6. Mai und 14. Juni 2026 in der MAAG Halle einlösen können.

So nehmen Sie teil:

Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 25.03.2026 aus Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinner:innen und erhalten die Ticketgutscheine per E-Mail. Wählen Sie anschliessend Ihr Wunschdatum aus dem verfügbaren Zeitraum aus und lösen den Gutscheincode ein.

Wir drücken die Daumen!

Die Gewinner:innen werden per E-Mail vom SRF-Ticketing benachrichtigt.