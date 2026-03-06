Wir verlosen zwei Ticketgutscheine, die Sie nach dem Gewinn für eine Vorstellung Ihrer Wahl zwischen dem 6. Mai und 14. Juni 2026 in der MAAG Halle einlösen können.
So nehmen Sie teil:
- Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 25.03.2026 aus
- Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinner:innen und erhalten die Ticketgutscheine per E-Mail.
- Wählen Sie anschliessend Ihr Wunschdatum aus dem verfügbaren Zeitraum aus und lösen den Gutscheincode ein.
Wir drücken die Daumen!
Die Gewinner:innen werden per E-Mail vom SRF-Ticketing benachrichtigt.
Über das Musical «Mamma Mia!»
«Mamma Mia!» gehört zu den erfolgreichsten Musicals weltweit. Die Geschichte rund um Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit steht und ihren Vater finden möchte, sorgt seit Jahren für Begeisterung. Drei mögliche Väter, viele Überraschungen und die grössten ABBA-Songs machen das Stück zu einem mitreissenden Erlebnis.
Die neue schweizerdeutsche Fassung, mit Sandra Studer in der Hauptrolle als Donna, bringt die bekannte Handlung mit frischem Charme auf die Bühne der MAAG Halle Zürich. Ein Musicalabend, der gute Laune garantiert.