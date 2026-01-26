Der renommierte Komponist Max Richter kommt 2026 für ein exklusives Schweizer Konzert nach Luzern: Radio SRF 2 Kultur verlost Sitzplatztickets für den Dienstagabend, 3. März 2026 im KKL.

Live in Luzern: Max Richter mit seiner Europatournee 2026

Mit seiner Mischung aus moderner Klassik, elektronischer Musik und emotionalen Klangwelten zählt Max Richter zu den prägendsten Komponisten seiner Generation. 2026 kehrt er erstmals seit seiner Welttournee vor zwei Jahren wieder auf das europäische Festland zurück und führt im KKL Luzern seine einzige Show in der Schweiz auf.

Radio SRF 2 Kultur verlost exklusive Sitzplatztickets für dieses besondere Konzert. Gleich unten finden Sie das Anmeldeformular: Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live dabei sein.

Der Verlosungszeitraum dauert vom 26. Januar bis zum 15. Februar 2026.

Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.