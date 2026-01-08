Nach den zwei ausverkauften Konzerten in Deutschland ist für «mittendrin – akustisch» noch kein Ende in Sicht. Aufgrund des grossen Ansturms wurde die Konzertreihe verlängert und Herbert Grönemeyer tourt 2026 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit Grönemeyer, Band, Chor, Orchester und bekannten Rockklassikern wie «Alkohol», «Vollmond» oder «Bochum». Für die Konzertreihe wurde eine einzigartige Mittelbühne gestaltet, die nebst den Unplugged-Versionen der Lieder für eine intime Atmosphäre sorgt.
So nehmen Sie an der Ticketverlosung teil
Füllen Sie das untenstehende Teilnahmeformular bis zum 4. Februar 2026 mit Ihren Angaben aus. Wir drücken die Daumen!
Impressionen der zwei Konzerte in Deutschland
-
Bild 1 von 2. Bildquelle: Erik Weiss.
-
Bild 2 von 2. Bildquelle: Erik Weiss.