Herbert Grönemeyer tritt am 15. Februar 2026 mit seiner Konzertreihe «mittendrin – akustisch» im Hallenstadion Zürich auf.

Über 90’000 verkaufte Tickets in Dortmund und Berlin: Mit seiner Show «mittendrin – akustisch» begeisterte Herbert Grönemeyer sein Publikum. Am 15. Februar 2026 kommt der Musiker mit seiner erfolgreichen Konzertreihe ins Hallenstadion Zürich. Und Sie können mit etwas Glück dabei sein!

Nach den zwei ausverkauften Konzerten in Deutschland ist für «mittendrin – akustisch» noch kein Ende in Sicht. Aufgrund des grossen Ansturms wurde die Konzertreihe verlängert und Herbert Grönemeyer tourt 2026 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit Grönemeyer, Band, Chor, Orchester und bekannten Rockklassikern wie «Alkohol», «Vollmond» oder «Bochum». Für die Konzertreihe wurde eine einzigartige Mittelbühne gestaltet, die nebst den Unplugged-Versionen der Lieder für eine intime Atmosphäre sorgt.

