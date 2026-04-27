SRF-Host Vanessa Ledergerber spricht am 27. Mai 2026 im ALPS in Bern mit Menschen aus Blatten über Verlust und Neuanfang nach dem Bergsturz. Die Veranstaltung knüpft an den SRF-Podcast «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» von News Plus Hintergründe an. Der Eintritt ist frei.

Nur gerade 21 Minuten hatten die Blattnerinnen und Blattner Zeit, um ihre Sachen zu packen und ihr Zuhause zu verlassen. Das Dorf wurde evakuiert und am 28. Mai 2025 durch einen Bergsturz zu grossen Teilen verschüttet. SRF-Host Vanessa Ledergerber blickt ein Jahr später mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus Blatten zurück und nach vorn: Was hat der Heimatverlust mit ihnen gemacht? Wie schauen sie heute auf Naturgefahren? Und wollen sie zurück in ein neues Blatten?

Die Live-Veranstaltung vom Mittwoch, 27. Mai 2026 im Alpinen Museum der Schweiz (ALPS) in Bern knüpft an die SRF-Podcastserie «Ade, Blatten – Ein Dorf verliert seine Heimat» an, gibt zusätzliche Einblicke und greift Publikumsfragen auf. Die Podcastserie ist zu hören im Feed von News Plus Hintergründe, auf Play SRF, srf.ch/audio und auf den gängigen Podcast-Plattformen.

Möchten Sie live dabei sein? Dann füllen Sie bis zum 17. Mai 2026 das folgende Anmeldeformular aus. Die Plätze sind limitiert, der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung wird ermöglicht durch eine Kooperation zwischen News Plus Hintergründe, dem ALPS und der SRG Bern Freiburg Wallis.