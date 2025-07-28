Nina Chuba spielt am 28. Oktober 2025 live im Hallenstadion Zürich.

Nina Chuba ist zum ersten Mal auf Arena-Tour und macht auch in Zürich halt. Am 28. Oktober 2025 spielt die deutsche Sängerin im Hallenstadion. Dieses Highlight-Konzert möchtest du dir nicht entgehen lassen? Dann nimm an der Ticketverlosung von Radio SRF Virus teil.

Jetzt Tickets gewinnen und Nina Chuba live in Zürich hören

Du klickst «Wildberry Lillet», «Mangos mit Chili» und «Glatteis» regelmässig in deiner Spotify-Playlist an und kennst die Liedtexte auswendig? Mit etwas Glück kannst du zwei Sitzplatztickets für das Konzert von Nina Chuba in Zürich rund um das Album «Glas» gewinnen.

Und so geht’s

Fülle das Anmeldeformular mit deinen Angaben bis zum 13. Oktober 2025 um 23.59 Uhr aus. Anschliessend entscheidet das Los über die Gewinnerin oder den Gewinner. Wir drücken die Daumen!

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.