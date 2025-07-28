 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Foto von Nina Chuba im Sitzen
Legende: Nina Chuba spielt am 28. Oktober 2025 live im Hallenstadion Zürich. Lucas Christiansen

Inhalt

Nina Chuba Jetzt Tickets gewinnen und Nina Chuba live in Zürich hören

Nina Chuba ist zum ersten Mal auf Arena-Tour und macht auch in Zürich halt. Am 28. Oktober 2025 spielt die deutsche Sängerin im Hallenstadion. Dieses Highlight-Konzert möchtest du dir nicht entgehen lassen? Dann nimm an der Ticketverlosung von Radio SRF Virus teil.

28.07.2025, 15:34

Teilen

Du klickst «Wildberry Lillet», «Mangos mit Chili» und «Glatteis» regelmässig in deiner Spotify-Playlist an und kennst die Liedtexte auswendig? Mit etwas Glück kannst du zwei Sitzplatztickets für das Konzert von Nina Chuba in Zürich rund um das Album «Glas» gewinnen.

Und so geht’s

Fülle das Anmeldeformular mit deinen Angaben bis zum 13. Oktober 2025 um 23.59 Uhr aus. Anschliessend entscheidet das Los über die Gewinnerin oder den Gewinner. Wir drücken die Daumen!

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)