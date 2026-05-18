Die Pepe Lienhard Big Band geht 2026 mit ihrer grossen Celebration Tour auf Reisen. Wir verlosen Tickets für mehrere Konzertdaten in der Deutschschweiz. Sichern Sie sich Ihre Chance auf einen unvergesslichen Abend voller Swing, Eleganz und musikalischer Klasse.

Wenn Pepe Lienhard mit seiner Big Band auf der Bühne steht, trifft musikalische Präzision auf pure Spielfreude. 2026 feiert das Ensemble seine beeindruckende Karriere mit der Celebration Tour – einer Konzertreihe, die die grössten Klassiker, neue Arrangements und die unverwechselbare Energie der Band vereint.

Die Tour führt durch verschiedene Schweizer Städte und bietet Ihnen die Gelegenheit, die legendäre Big‑Band‑Kultur live zu erleben.

Wir verlosen Tickets für ausgewählte Konzertdaten der Tour 2026. Die Teilnahme ist ganz einfach – und mit etwas Glück sitzen Sie schon bald im Publikum und geniessen einen Abend voller Swing, Soul und zeitloser Eleganz.

So nehmen Sie teil:

Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 24. Mai 2026 aus. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Wir drücken Ihnen die Daumen!