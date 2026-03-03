 Zum Inhalt springen

Ein stilisiertes blau gefärbtes Auge gross im Hintergrund und davor der Titel «PHÄNOMENA On Tour» in Grossbuchstaben
Legende: PHÄNOMENA

Phänomena On Tour Wissenschaft zum Anfassen: Phänomena On Tour

Erleben, staunen, verstehen: Bei der Phänomena gibt es Wissenschaft zum Anfassen, für Gross und Klein. Mit Radio SRF 1 können Sie vom 14. März bis 26. April 2026 in Dietikon die interaktive Erlebniswelt entdecken.

03.03.2026, 09:48

Digitalisierung zum Anfassen, Klima zum Fühlen, Energie zum Sehen: Die Phänomena macht Wissenschaft zum Erlebnis. In der Forschungsausstellung können Sie die Welt der Wissenschaft spielerisch erkunden und Naturphänomene erforschen – mit interaktiven Stationen und immersiven Installationen.

Die Wanderausstellung macht vom 14. März bis 26. April 2026 in Dietikon Halt und widmet sich dem Thema «Wie KI und Roboter die Welt verändern».

Wenn Sie das nicht verpassen möchten, füllen Sie das Anmeldeformular aus und nehmen Sie bis zum 12. März 2026 an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es 1×2 Tagespässe für ein Datum Ihrer Wahl am Standort Dietikon.

Wir wünschen viel Glück!

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.

